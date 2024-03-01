Власник Tesla Cybertruck обстріляв новеньке авто із пістолета-кулемета та дробовика. Кузов пікапа витримав випробування.

У США розстріляли на камеру щойно придбаний електричний пікап Tesla Cybertruck. Таким чином його власник вирішив перевірити броню авто. Відео з обстрілом він опублікував на своїй сторінці в соцмережі Х.

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Американський блогер Едін Росс недавно отримав електромобіль Tesla Cybertruck і взявся випробувати його. Як відомо, кузов пікапа виготовлений із товстої сталі, яку розробники називають куленепробивною.

Саме це твердження і вирішив перевірити блогер. Спочатку він розстріляв Tesla Cybertruck із пістолета-кулемета калібром 9 мм, а згодом використав дробовик. Пікап непогано витримав усі влучання: на дверях, звичайно, залишилися сліди від куль, але кузов не був пробитий.

Shot up my Tesla truck today

It’s definitely bullet proof. I love this truck. Thanks Elon @elonmusk



pic.twitter.com/4mB7hDSpPv — adin (@adinross) February 21, 2024

Звичайно, електромобілю знадобиться ремонт, проте Tesla Cybertruck не зазнала серйозних пошкоджень і здатна пересуватися самостійно. Цікаво, що настільки міцний кузов Tesla Cybertruck погано захищений від корозії. Він може заіржавіти після незначного дощу.