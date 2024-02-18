Мільйонер Менні Хошбін, відомий колекцією своїх розкішних авто, виклав відео в мережу з червоним пікапом Tesla Cybertruck, який, як зазначається, він позичив у друга. Авто дуже сподобалось мільйонеру, то ж він пообіцяв підписникам придбати й собі таке.

В приватній колекції мільйонера вже є по два Bugatti та Pagani, три McLaren та десятки Porsche. Менні також має окрему пристрасть до Mercedes-Benz McLaren SLR - він володіє шістьма з них і планує купити більше.

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Нещодавно Хошбін також став власником Mercedes- AMG One, який не є легальним у Сполучених Штатах. Проте, зі слів Менні, в його колекції досі чогось не вистачає. Мільйонер заявив, що планує придбати Cybertruck й вже зробив замовлення у компанії Tesla. Всі подробиці з передзамовлення й очікування власного електричного пікапа Менні публікує в YouTube.

Наразі магнату нерухомості доводиться керувати кібертраками своїх друзів. Цього разу, він протестував перший у світі Cybertruck червоного кольору. Хошбін представив власника пікапа як свого близького друга. Ним виявися автор каналу Gas N Go With Snow.

Модель також оснащена розширювачами крил з вуглецевого волокна, та 20-дюймовими колесами від Unplugged Performance. Мільйонер також втратив дар мови, коли дізнався, що топовий Cyberbeast такий же швидкий, як будь-який з його Bugatti й має розгін від 0 до 100 км/год лише за 2,6 секунди.

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Загалом, авто надзвичайно вразило Менні Хошбіна, і в кінці він заявив, що вже з нетерпінням чекає на власний Cybertruck, який стане найдешевшим автомобілем в його колекції. Мільйонер сказав, що також планує перетворити сріблястий пікап на витвір мистецтва, аби цей дешевий автомобіль став “перлиною його колекції”.