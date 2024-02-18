Миллионер Мэнни Хошбин, известный коллекцией своих роскошных авто, выложил видео в сеть с красным пикапом Tesla Cybertruck, который, как отмечается, он одолжил у друга. Авто очень понравилось миллионеру, поэтому он пообещал подписчикам приобрести и себе такое.

В частной коллекции миллионера уже есть по два Bugatti и Pagani, три McLaren и десятки Porsche. Мэнни также имеет отдельную страсть к Mercedes-Benz McLaren SLR - он владеет шестью из них и планирует купить больше.

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Недавно Хошбин также стал владельцем Mercedes- AMG One, который не является легальным в Соединенных Штатах. Однако, по словам Мэнни, в его коллекции до сих пор чего-то не хватает. Миллионер заявил, что планирует приобрести Cybertruck и уже сделал заказ у компании Tesla. Все подробности по предзаказу и ожиданию собственного электрического пикапа Мэнни публикует в YouTube.

Сейчас магнату недвижимости приходится управлять кибертраками своих друзей. На этот раз, он протестировал первый в мире Cybertruck красного цвета. Хошбин представил владельца пикапа как своего близкого друга. Им оказался автор канала Gas N Go With Snow.

Модель также оснащена расширителями крыльев из углеродного волокна, и 20-дюймовыми колесами от Unplugged Performance. Миллионер также потерял дар речи, когда узнал, что топовый Cyberbeast такой же быстрый, как любой из его Bugatti и имеет разгон от 0 до 100 км/ч всего за 2,6 секунды.

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В общем, авто чрезвычайно поразило Мэнни Хошбина, и в конце он заявил, что уже с нетерпением ждет собственный Cybertruck, который станет самым дешевым автомобилем в его коллекции. Миллионер сказал, что также планирует превратить серебристый пикап в произведение искусства, чтобы этот дешевый автомобиль стал "жемчужиной его коллекции".