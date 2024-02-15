Владельцы Cybertruck, кузовные элементы которого произведены из нержавеющей стали, обнаружили еще одну проблему электрического пикапа от Tesla - на кузове автомобиля появляются элементы коррозии.

Один из пользователей форума владельцев Tesla Cybertruck написал, что только что забрал свой пикап из дилерского центра, где его заверили, что кузов авто может подвергаться коррозии.

Читайте также: Tesla решила улучшить Cybertruck

Он написал: "Консультант конкретно отметил, что на Cybertrucks во время дождя появляются оранжевые следы ржавчины, и чтобы этого не было - нужно отшлифовать автомобиль. Я слышал историю о том, что не стоит ездить на DeLorean в дождь, но я просто никогда ничего не читал о ржавчине на кузове Cybertruck".

Участник форума Vertigo3pc сказал, что во время дождя в Лос-Анджелесе заметил, что на металле образуется коррозия, как замечали другие люди. Впоследствии он опубликовал фото.

Фото коррозии на боковой части Tesla Cybertruck, которое опубликовал участник форума Vertigo3pc

По словам поставщика металла Mead Metals, нержавеющая сталь подвержена ржавчине в определенных средах. В заметке в блоге сказано, что ржавчина часто возникает из-за воздействия воды, хотя это также может быть вызвано "воздействием вредных химикатов, физиологического раствора, жира или длительного воздействия тепла.

Также интересно: Работники Tesla будут жить на заводах компании

Интересно, что Илон Маск уверял, что Tesla может предложить владельцам покрытие из карбида вольфрама - материала, который помогает защитить от коррозии. Маск заявлял, что кузов автомобиля "в основном устойчив к царапинам любых материалов, твердость которых ниже твердости алмаза".

Однако, Tesla Cybertruck так и не получила такой опции, а потому кузов пикапа никак не защищен от царапин и возможной ржавчины. В сети распространяются видео с руководствами пользователя Cybertruck, которые предоставляет Tesla, где указано: "Чтобы предотвратить повреждение внешнего вида, немедленно удалите коррозионные вещества (такие, как жир, масло, птичий помет, древесную смолу, мертвых насекомых, пятна смолы, дорожную соль, промышленные осадки, и т.д.).

Читайте также: В Китае создали еще одного конкурента Tesla Cybertruck

Интересно, что сама компания Tesla проигнорировала запросы пользователей и СМИ и не предоставила комментарий по этому вопросу. Между тем на форуме владельцы электрических пикапов разбились на два лагеря: одни считают, что это фейк, а другие присоединяются к клубу владельцев "ржавых" Cybertruck, и ищут способ устранения проблемы.