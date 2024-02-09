Китайская компания Geely, которой также принадлежат Volvo, Polestar и ZEEKR, в 2022 году запустила еще один бренд - Radar. Недавно в компании заявили, что запускают новую версию своего электрического пикапа, который станет конкурентом Cybertruck.

Бренд Radar позиционируется в Китае, как “первый бренд чисто электрических транспортных средств для отдыха на природе”. Пикап RD6 – первый автомобиль бренда.

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RD6 базируется на версии платформы Geely SEA, которая используется для Polestar 4, Volvo EM90 и всех моделей ZEEKR. Электрический пикап Radar пока предлагается с тремя вариантами аккумуляторов: 63 кВт/ч, 86 кВт/ч или 100 кВт/ч с запасом хода до 632 км (по версии CLTC).

В настоящее время ожидается запуск полноприводной версии модели. Генеральный директор Radar Линг Шицюань подтвердил, что полноприводный пикап будет запущен во втором квартале.

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Линг утверждает, что китайский электрический грузовик с полным приводом будет иметь ускорение, подобное Cybertruck от Tesla. Он также сказал, что новая полноприводная модель преодолевает брод глубиной до 813 мм, что больше, чем может преодолеть Hummer EV от General Motors.

Также RD6 будет способен заряжать другие электромобили, будет иметь грузоподъемность в 865 кг и буксировочную способность до 3 тонн. Моноприводный пикап продается в Китае по цене в 178 800 юаней (25 000 долларов). Ожидается, что полноприводная версия станет топовой комплектацией и будет стоить около $30 000.

Стоимость Cybertruck стартует от 79 990 долларов США. Версия "Cyberbeast" от Tesla может похвастаться тремя двигателями суммарной мощностью 845 л.с., которые разгоняются авто от 0 до 100 км/ч за 2,7 секунды.

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Динамические показатели полноприводного RD6 еще не раскрыты, однако представители компании заявляют, что пикап будет на уровне со знаменитым Cybertruck, а по некоторым параметрам даже его превзойдет.