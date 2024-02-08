Компания BAW презентовала электрический дом на колесах, который китайские СМИ уже успели окрестить как "свиной нос".

Кемпер BAW Freedom Kingdom Vala выделяется среди других автомобилей не только своим сложным названием, но и внешностью, которую в Китае прозвали “поросенок”, или “свиной нос”.

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Это довольно необъективное название, ведь передняя часть автомобиля похожа на лицо какого-то мультипликационного героя, или же напоминает некоторые европейские или японские фургоны 70-х. Плоская и почти квадратная часть передняя часть авто с круглыми фарами так или иначе привлекают внимание прохожих.

Этот электрический дом на колесах разработан на базе фургона Ruisheng Ace EM7, который сначала появился в версии с ДВС, а впоследствии получил и электрическую версию. Интересно, что Freedom Kingdom Vala совсем не похож на своего брата, хотя это - фактически подобные автомобили.

Ruisheng Ace EM7

Кемпер оснащен электродвигателем на задней оси мощностью 122 лошадиных силы и батареей емкостью 90 кВт. Запас хода автомобиля составляет более 400 км, а максимальная скорость ограничена показателем в 120 км/ч.

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Четырехместный автомобиль имеет два пассажирских сиденья, установлены на рельсах сзади, что позволяет их передвигать. Есть также несколько ящиков для хранения, а также столики, один из которых имеет диспенсер для воды. На крыше - разборная палатка для сна.

Также в этом кемпере предусмотрена рабочая кухонная поверхность с краном и раковиной. Она встроена в мобильный короб, который также легко перемещается по салону.

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Стоимость BAW Freedom Kingdom Vala пока не озвучена. Это произойдет, скорее всего, после запуска электромобиля в серию. Например, E-M7 продается в Китае по цене от 134 800 юаней, что составляет почти 19 тысяч долларов по нынешнему курсу.