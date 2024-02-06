Существуют разные варианты как и из чего сделать кемпер. Большинство людей выбирают обычные фургоны, однако энтузиаст, которого зовут Кевин, выбрал для этого ничем не выдающийся, на первый взгляд, хлебовоз и снял о нем ролик на Youtube.

Обычно фургоны выбирают из-за возможности достаточно легкого переоборудования грузовой части. Кевин решил, что старый хлебовоз Freightliner MT45 Step Van, 1998 года выпуска, вполне пригоден, чтобы сделать из него дом на колесах.

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Кевин приобрел фургон у хлебопекарной компании. Он был пустым внутри, и послужил как идеальная платформа для создания мобильного дома. Кевин намеревался найти установку с 5,9-литровым двигателем Cummins в сочетании с трансмиссией Allison из-за их надежности. Ему понадобилось около года, чтобы найти нужный автомобиль.

Он имеет длину 7,8 метра и имеет почти 5,8-метровый грузовой отсек, который можно превратить чуть менее 18,6 квадратных метров жилого пространства.

Внешне готовый кемпер из хлебовоза похож на любой обычный фургон и, на первый взгляд, нет никаких элементов, указывающих на кемперную ДНК, за небольшим исключением: шести солнечных панелей мощностью 100 Вт. Однако, поскольку они размещены на крыше – заметить их довольно сложно.

Именно такую цель и преследовал Кевин – сделать ничем не примечательный коммерческий автомобиль. На борту автомобиля даже есть надпись "Grace Industries". Кевин покрасил кузов автомобиля белой краской и заменил оригинальные фары на светодиодные. Кроме того, он сменил шины и прикрепил фаркоп.

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Кабина водителя выглядит как и прежде – она все такая же старая и ничто не указывает на то, что в кузове фургона создана настоящая жилая зона. Чтобы сделать эффект подлинности еще более убедительным, Кевин добавил кучу снаряжения, например фонарик, защитные жилеты, перчатки и тому подобное.

Открыв металлические двери перегородки, отделяющие кабину водителя от грузового отделения, вы заметите уютное жилое пространство, спроектированное Кевином и его женой. Они установили шпунтованный потолок, создали стены и переложили пол из фанеры. Конечно, все они изолированы.

Глубже внутри фургона вы попадаете в ванную комнату, которая была разделена на две части, по одной с каждой стороны. В одной части расположен кассетный туалет, а в другой - просторная душевая кабина размером 81х81 сантиметр.

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Далее мы имеем кухню, расположенную с пассажирской стороны салона. В нем есть столешница из березы, глубокая раковина из нержавеющей стали, плита с двумя конфорками, верхняя микроволновая печь мощностью 1000 Вт и холодильная/морозильная камера.

Завершающая часть жилого пространства - спальня. Она имеет массивную кровать размера, расположена выше, чтобы оставить много места под ней для хранения. Кевин и его семья часто путешествуют с собаками, поэтому это обычно их место.

В общем, Кевин совершил невероятное преобразование старого фургона своими руками. Такой кемпер имеет много удобств, необходимых для комфортного мобильного образа жизни. Кевин также поделился, сколько стоит все это строительство. Перед началом проекта он запланировал бюджет в 10 000 долларов США преобразования и 10 000 долларов на покупку базового автомобиля.

После пандемии цены резко выросли, поэтому Кевин увеличил бюджет до 15 000 долларов. В общем, он потратил более 25 000 долларов на кемпер, чтобы построить его, и это довольно немного, учитывая то, что в США цены на новый готовый кемпер такого размера начинаются с $40 000.