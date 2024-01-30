Когда речь идет о легендарном “double-decker”, то представить себе дом на колесах, построенный на его базе – очень сложно, однако нашлись умельцы, которые смогли его создать. Этот автобус по габаритам больше некоторых настоящих домов.

История автобуса достаточно богата. Первоначально он использовался в Манчестере Великобритания по своему первоначальному назначению в качестве общественного транспорта. Затем в 80-х он был импортирован в Сан-Франциско, а через несколько лет он попал в Маунт-Сент-Хеленс, штат Вашингтон, где стал туристическим автобусом. Через ряд поломок двигателя и коробки передач автобус списали и в начале 90-х кто-то купил его, чтобы починить двигатель.

Также интересно:Кемпер на базе Alfa Romeo 1955 продадут за 100 тысяч долларов

Однако, похоже, идея отремонтировать его так и осталась идеей, а автобус использовали как дешевый декор места для обеда во дворе одного из фастфудов в Портленде штат Орегон. Именно там он простоял девять лет прежде, чем Вит нынешний владелец купил его за 8000 долларов.

У Вита было совсем другое предназначение для этого транспортного средства по сравнению с тем, как его использовали в прошлом. Он хотел превратить его в домик на колесах для аренды. Он привез его на задний двор и спустя пять месяцев завершил строительство.

Автобус был в плохом состоянии, поэтому у нового владельца было много работы. Начав спереди Вит оставил кабину водителя такой как она была – ржавой и пыльной.

Читайте также:Электрический кемпер Vanderer выглядит как легендарный Citroеn 2CV

Далее он отшлифовал его, залатал все дыры, чтобы предотвратить протекание окон и покрасил автобус в классический красно-белый цвет. Понятно, что Вит сделал массу работы чтобы полностью обновить автобус внутри. Одним из наиболее значимых изменений, которые он сделал было удаление второго этажа в задней части автобуса который позволяет вам стоять прямо после того, как вы зайдете внутрь.

Попав в середину автобуса, вы сразу увидите кухню с левой стороны, которая оснащена всем необходимым, что вам нужно: большой столешницей от Ikea раковиной маленьким холодильником, индукционной плиткой, микроволновкой, тостером, а также различными шкафами и нишами для хранения.

Далее Вит добавил зону отдыха: два стула а также большую стойку, которые идеально подходят для наслаждения едой или работы за ноутбуком. Сразу за кабиной водителя Вит придумал ванную. Она оснащена специальной раздвижной дверью и большой душевой кабинкой.

Также интересно:Электрические пикапы уже перерабатывают в кемперы.

Второй этаж очень просторный. Его задняя часть была разработана как зона отдыха – хотя в нем нет стульев есть подушки на которые можно сесть. В общем, это действительно крутой проект маленького дома. Выглядит фантастически, но главное то, что в нем реально можно жить.

Сколько стоило это строительство? Одним из преимуществ Вита было то, что он не беспокоился о механической стороне вещей, поскольку он не намеревался заставить автобус ездить снова. Учитывая цену автобуса в 8 тысяч долларов Вит инвестировал 22 000 долларов, чтобы привести его в нынешний вид. Он объяснил, что был достаточно экономным в отношении некоторых материалов, которые использовал.

Читайте также:Ford запатентовал несколько идей для пикапа, которые помогут ему стать кемпером.

Пока каждый желающий может стать владельцем этого дома на колесах, ведь Вит решил его продать. Цена вопроса – 89 975 долларов. Конечно, его оттуда придется отбуксировать.