Коли мова йде про легендарний “double-decker”, то уявити собі дім на колесах, побудований на його базі дуже складно, однак знайшлись умільці, які змогли його створити. Цей автобус за габаритами більший за деякі справжні будинки.

Історія автобуса досить багата. Спочатку він використовувався в Манчестері, Великобританія, за своїм початковим призначенням – як громадський транспорт. Потім, у 80-х, його було імпортовано до Сан-Франциско, а через кілька років він потрапив у Маунт-Сент-Хеленс, штат Вашингтон, де став туристичним автобусом. Через ряд поломок двигуна та коробки передач автобус списали, й на початку 90-х хтось купив його, аби полагодити двигун.

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Однак, ідея відремонтувати його так і залишилась ідеєю, а автобус використовували як дешевий декор місця для обіду на подвір’ї одного з фастфудів у Портленді, штат Орегон. Саме там він простояв дев’ять років, перш ніж Віт, нинішній власник, купив його за 8000 доларів.

У Віта була зовсім інша ідея призначення для цього транспортного засобу, порівняно з тим, як його використовували в минулому. Він хотів перетворити його на будиночок на колесах для оренди. Віт привіз його на задній двір і через п’ять місяців завершив будівництво.

Автобус був у поганому стані, тому у нового власника було багато роботи. Почавши спереду, Віт залишив кабіну водія такою, як вона була - іржавою та запорошеною.

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Далі він відшліфував його, залатав всі діри, аби запобігти протіканню вікон і пофарбував автобус у класичний червоно-білий колір. Зрозуміло, що Віт зробив масу роботи, щоб повністю оновити автобус всередині. Однією з найбільш значущих змін, які він зробив, було видалення другого поверху в задній частині автобуса, що дозволяє вам стояти прямо після того, як ви зайдете всередину.

Потрапивши в салон автобуса, можна одразу побачите кухню з лівого боку, яка оснащена всім необхідним: великою стільницею від Ikea, раковиною, маленьким холодильником, індукційною плиткою, мікрохвильовкою, тостером, а також різними шафами та нішами для зберігання.

Далі Віт додав зону відпочинку: два стільці, а також велику стійку, які ідеально підходять для насолоди їжею або роботи за ноутбуком. Одразу за кабіною водія Віт придумав ванну кімнату. Вона оснащена спеціальними розсувними дверима та великою душовою кабінкою.

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Другий поверх дуже просторий. Його задня частина була розроблена як зона відпочинку - хоча в ньому немає стільців, є подушки, на які можна сісти.

Загалом, це дійсно крутий проєкт маленького будинку. Виглядає фантастично, але, головне те, що в ньому реально можна жити.

Скільки коштувало це перетворення? Однією з переваг Віта було те, що він не турбувався про механічну сторону речей, оскільки він не мав наміру змусити автобус їздити знову. Враховуючи ціну автобуса в 8 тисяч доларів, Віт інвестував 22 000 доларів, щоб привести його в нинішній вигляд. Він пояснив, що був досить економним щодо деяких матеріалів, які використовував.

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Наразі, кожен охочий може стати власником цього дому на колесах, адже Віт вирішив його продати. Ціна питання – 89 975 доларів. Звісно, його звідти доведеться відбуксирувати.