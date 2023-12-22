Для майбутньої електричної вантажівки конструктори втілили ряд ідей, що лягли в основу заявки на патент до Німецького бюро патентів і торгових марок.

У новому електричному пікапі можна буде відкрити задню частину кабіни вантажівки й створити простору кімнату. Це дозволить милуватися нічним небом.

Патент описує електричну вантажівку, в якій задні панелі кабіни можуть відкриватися, як у позашляховика. Відкриття панелей створює достатній простір між кабіною та кузовом вантажівки. Коли вони закриті, у вас є безпечне місце для зберігання речей.

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Форд розробив спеціальну систему петель, тож тепер конструкція спрощує завантаження та зберігання таких предметів, як дерево чи гіпсокартон. Патент також описує кемпінговий намет. Його спеціально розроблено з кишенями, що встановлюються навколо бічних дзеркал автомобіля, які утримуються на ременях. Намет також можна розширити за допомогою різних кишень і ремінців.

Розробники запевняють, що електричний намет-пікап можна використовувати для кемпінгу чи глемпінгу – одного із напрямків екотуризму, відпочинок на природі у спеціальних наметах з елементами зручностей готелю: ліжко, меблі, кухня, душ, санвузол. У деяких випадках сидіння автомобіля можуть складатися, забезпечуючи місце для сну. Сидіння також можуть мати пристрої підігріву або охолодження.

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Кемпінг на базі Ford F-150 Lightning XLT. Фото: Ford

Усередині транспортного засобу підсвічування карт можна використовувати як лампи для читання. У деяких випадках може бути включена система датчиків, що може попереджати про наближення зловмисників, тварин чи звірів.

Останнім часом Ford стає креативним і прагне конкурувати на ринку кемперів, де вже є гарні напрацювання. Кілька компаній випускають кемпери або намети для електричних пікапів. Rivian має тримісний намет у своєму магазині спорядження. Tesla випустила Cybertruck Basecamp з кріпленням для намету-ліжка.