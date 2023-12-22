Для будущего электрического грузовика конструкторы воплотили ряд идей, легших в основу заявки на патент в Немецкое бюро патентов и торговых марок.

В новом электрическом пикапе можно будет открыть заднюю часть кабины грузовика и создать просторную комнату. Это позволит любоваться ночным небом.

Патент описывает электрический грузовик, в котором задние панели кабины могут открываться, как у внедорожника. Открытие панелей создает достаточное пространство между кабиной и кузовом грузовика. Когда они закрыты, у вас есть безопасное место для хранения вещей.

Читайте также Электрические пикапы уже переделывают в кемперы

Форд разработал специальную систему петель, и теперь конструкция упрощает загрузку и хранение таких предметов, как дерево или гипсокартон. Патент также описывает кемпинговую палатку. Она специально разработана с карманами, которые устанавливаются вокруг боковых зеркал автомобиля и удерживаются на ремнях. Палатку также можно расширить с помощью различных карманов и ремешков.

Разработчики уверяют, что электрическую палатку-пикап можно использовать для кемпинга или глемпинга – одного из направлений экотуризма, отдых на природе в специальных палатках с элементами удобств отеля: кровать, мебель, кухня, душ, санузел. В некоторых случаях сиденья автомобиля могут складываться, обеспечивая место для сна. Сиденья также могут иметь устройства подогрева или охлаждения.

Путешествуете на запад Украины по трассе "Киев-Чоп"? Сделайте пит-стоп на АЗК WOG в с. Глубочица на Житомирщине. Это самый большой АЗК в Украине. Здесь не только можно заправиться, но и вкусно перекусить в WOG CAFE, или выбрать блюда из меню еще трех ресторанов, которые действуют на территории комплекса. Рекламная информация

Кемпинг на базе Ford F-150 Lightning XLT. Фото: Ford

Внутри транспортного средства подсветку карт можно использовать как лампы для чтения. В некоторых случаях может быть включена система датчиков, что может предупреждать о приближении злоумышленников, животных или зверей.

В последнее время Ford становится креативным и стремится конкурировать на рынке кемперов, где уже есть хорошие наработки. Несколько компаний выпускают кемперы или палатки для электрических пикапов. Rivian имеет трехместную палатку в своем магазине снаряжения. Tesla выпустила Cybertruck Basecamp с креплением для палатки-кровати.