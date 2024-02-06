Існують різні варіанти як і з чого зробити кемпер. Більшість людей обирають звичайні фургони, однак ентузіаст, якого звуть Кевін, обрав для цього нічим не видатний, на перший погляд, хлібовоз і зняв про нього ролик на Youtube.

Зазвичай фургони обирають через можливість досить легкого переобладнання вантажної частини. Кевін вирішив, що старий хлібовоз Freightliner MT45 Step Van, 1998 року випуску, цілком придатний, аби зробити з нього дім на колесах.

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Кевін придбав фургон у хлібопекарської компанії. Він був порожнім усередині, і послужив як ідеальна платформа для створення мобільного будинку. Кевін мав намір знайти установку з 5,9-літровим двигуном Cummins у поєднанні з трансмісією Allison через їх надійність. Йому знадобилось близько року, щоб знайти потрібний автомобіль.

Він має довжину 7,8 метра і має майже 5,8-метровий вантажний відсік, який можна перетворити трохи менше 18,6 квадратних метрів житлового простору.

Зовні готовий кемпер з хлібовоза схожий на будь-який звичайний фургон й, на перший погляд, немає жодних елементів, що вказують на кемперну ДНК, за невеликим винятком: шести сонячних панелей потужністю 100 Вт. Однак, оскільки вони розміщені на даху – помітити їх досить складно.

Саме таку мету і переслідував Кевін – зробити нічим не примітним комерційний автомобіль. На борту автомобіля навіть є напис «Grace Industries». Кевін пофарбував кузов автомобіля білою фарбою і замінив оригінальні фари на світлодіодні. Крім того, він змінив шини та прикріпив фаркоп.

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Кабіна водія виглядає як і колись – вона все така ж стара й ніщо не вказує на те, що в кузові фургона створено справжню житлову зону. Щоб зробити ефект автентичності ще більш переконливим, Кевін додав купу спорядження, як-от ліхтарик, захисні жилети, рукавички тощо.

Відкривши металеві двері перегородки, що відокремлюють кабіну водія від вантажного відділення, ви помітите затишний житловий простір, спроєктований Кевіном і його дружиною. Вони встановили шпунтовану стелю, створили стіни та переклали підлогу з фанери. Звичайно, всі вони ізольовані.

Глибше всередині фургона ви потрапляєте у ванну кімнату, яка була розділена на дві частини, по одній з кожного боку. В одній частині розташований касетний туалет, а в іншій — простора душова кабіна розміром 81х81 сантиметр.

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Далі ми маємо кухню, розташовану з пасажирської сторони салону. У ньому є стільниця з берези, глибока раковина з нержавіючої сталі, плита з двома конфорками, верхня мікрохвильова піч потужністю 1000 Вт і холодильна/морозильна камера.

Завершальна частина житлового простору - спальня. Вона має масивне ліжко розміру, розташоване вище, щоб залишити багато місця під ним для зберігання. Кевін та його сім’я часто подорожують з собаками, тому це зазвичай їхнє місце.

Загалом, Кевін здійснив неймовірне перетворення старого фургона своїми руками. Такий кемпер має багато зручностей, необхідних для комфортного мобільного способу життя. Кевін також поділився, скільки коштує все це будівництво. Перед початком проєкту він запланував бюджет у 10 000 доларів США перетворення та 10 000 доларів на покупку базового автомобіля.

Після пандемії ціни різко зросли, тому Кевін збільшив бюджет до 15 000 доларів. Загалом, він витратив понад 25 000 доларів на кемпер, аби збудувати його, і це досить небагато, враховуючи те, що в США ціни на новий готовий кемпер такого розміру починаються з $40 000.