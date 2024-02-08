Компанія BAW презентувала електричний дім на колесах, який китайські ЗМІ вже встигли охрестити як “свинячий ніс”.

Кемпер BAW Freedom Kingdom Vala виділяється серед інших автомобілів не лише своєю складною назвою, а й зовнішністю, яку в Китаї прозвали “порося”, або “свинячий ніс”.

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Це досить необ’єктивна назва, адже передня частина автомобіля схожа на обличчя якогось мультиплікаційного героя, або ж нагадує деякі європейські чи японські фургони 70-х. Пласка й майже квадратна частина передня частина авто з круглими фарами так чи інакше привертають увагу перехожих.

Цей електричний дім на колесах розроблено на базі фургона Ruisheng Ace EM7, який спочатку з’явився у версії з ДВЗ, а згодом отримав і електричну версію. Цікаво, що Freedom Kingdom Vala зовсім не схожий на свого брата, хоча це - фактично подібні автомобілі.

Ruisheng Ace EM7

Кемпер оснащено електродвигуном на задній осі потужністю 122 кінських сили та батареєю ємністю 90 кВт. Запас ходу автомобіля становить понад 400 км, а максимальна швидкість обмежена показником в 120 км/год.

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Чотиримісний автомобіль має два пасажирські сидіння, встановлені на рейках ззаду, що дозволяє їх пересувати. Є також кілька ящиків для зберігання, а також столики, один з яких має диспенсер для води. На даху - розбірний намет для сну.

Також у цьому кемпері передбачена робоча кухонна поверхня з краном та раковиною. Вона вбудована в мобільний короб, який також легко переміщається салоном.

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Вартість BAW Freedom Kingdom Vala поки що не озвучена. Це станеться, швидше за все, після запуску електромобіля у серію. Наприклад, E-M7 продається в Китаї за ціною від 134 800 юанів, що становить майже 19 тисяч доларів за нинішнім курсом.