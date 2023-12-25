Маленький електричний родстер, який продається на Alibaba, можна придбати за досить скромні гроші, проте технічні характеристики моделі й сам автомобіль викликають більше сміху, аніж поваги.

Особливістю цього “автомобіля”, який продає Alibaba ніби-то всього за $4800, є його дизайн. Він здається вишуканим лише здалеку, а ви підходите близько, недоліки стають набагато помітнішими.

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Розробники авто досить сильно надихнулись дизайном автомобілів Pagani, проте, за побажанням покупця автори можуть надати авто зовнішність Bugatti, Audi чи Lamborghini. Але, якщо чесно, всі три варіанти авто викликають лише посмішку.

Авто спереду має просто гігантські передні повітрозабірники, які при більш детальному огляді виявились фейковими. Ззаду дизайн авто стає ще більш дивним.

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Електрокар має вихлопні труби (що вже напрочуд дивно), і не одну чи дві, а одразу 6! При чому, вони розташовані на місці задніх ліхтарів, і нагадують стволи кулемета M134 Minigun.

Проте, якщо такий дивний дизайн, можливо, і знайде свого поціновувача, то технічні характеристики моделі точно здивують усіх. Електромобіль досить важко назвати саме автомобілем, бо авто має силову установку потужністю 4 кВт і видає трохи більше ніж 5 кінських сил.

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У специфікації вказано, що максимальна швидкість регулюється в межах 28-35 км/год. Запас ходу принаймні пристойний, вказаний у 120 км, проте ця інформація може бути неактуальною, адже у технічних характеристиках авто вказано аж 17 місць для сидінь…

Можливо, інженери електромобіля мають інше бачення щодо розміщення пасажирів в автомобілі, проте скоріш за все продавці переплутали технічні дані спорткару та електричного автобуса, який компанія також продає.

Зважаючи на такі показники, та й загальний дизайн “спорткару”, ціна у 4800 доларів здається справжнім здирництвом. Проте, хто зна, можливо знайдуться ентузіасти, які готові придбати таке “чудо китайської інженерії”.