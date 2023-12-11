На аукціонах часто пропонують різні цікаві лоти, проте нещодавня пропозиція на онлайн-аукціоні "Bring a trailer” виявилась незвичною. Розібраний іграшковий педальний автомобіль, розроблений у стилі вантажівок у формі хот-догів, які в Америці прозвали Wienermobile, продали за $2750.

Американська продовольча компанія Oscar Mayer, відома своїми хот-догами, була заснована ще в 1883 році у Чикаго, проте майже всесвітнє визнання здобула завдяки своїм яскравим і унікальним автомобілям.

Також цікаво: Далекобійник проїздив на одній машині 63 роки та 14 мільйонів кілометрів

Перший Wienermobile (так пізніше називатимуть американці вантажівки у формі хот-догів) розробив ще засновник компанії Карл Маєр у 1936 році. З тих часів ці машини досить сильно змінились, проте залишили унікальну зовнішність. Загалом можна сказати що Wienermobile – велетенський хот-дог на колесах.

Хот-доги бувають не лише з сосискою! Наприклад, на WOG є хот-доги з кебабом із духмяними травами, приготованим за класичним рецептом. Кебаби на WOG бувають яловичі чи курячі. Обидва дуже смачні. Рекламна інформація

За останні роки на продаж було виставлено декілька таких вантажівок. Відомо, що у 2020 році один канадський продавець продав пару рекламних машин за $12 000. Проте не завжди вантажівки продаються в оригінальному розмірі. Наприклад, нещодавно один продавець з Каліфорнії виставив на продаж дитяче педальне авто в корпоративному стилі Wienermobile.

Лот був виготовлений для Oscar Mayer компанією Konek Inc. з Ферв’ю, штат Пенсільванія, у 1990-х роках, і продавався в комплекті разом із плюшевою м’якою іграшку Weinermobile. Цей іграшковий автомобіль ще потрібно було зібрати, бо він продавався в розібраному вигляді. Ціна на такий автомобіль починалась з 1500 доларів, а переможна ставка досягла $2750.

Також цікаво: Найбільший чоловік у світі придбав для поїздок в McDonalds найменше серійне авто

Можливо, такий педальний автомобіль і не найкращий спосіб пересування, та, як виявилось, є справжні поціновувачі й таких транспортних засобів.