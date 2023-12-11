На аукционах часто предлагают различные интересные лоты, однако недавнее предложение на онлайн-аукционе "Bring a trailer" оказалось необычным. Разобранный игрушечный педальный автомобиль, разработанный в стиле грузовиков в форме хот-догов, которые в Америке прозвали Wienermobile, продали за $2750.

Американская продовольственная компания Oscar Mayer, известна своими хот-догами, была основана еще в 1883 году в Чикаго, однако почти всемирное признание получила благодаря своим ярким и уникальным автомобилям.

Также интересно: Дальнобойщик проездил на одной машине 63 года и 14 миллионов километров

Первый Wienermobile (так позже будут называть американцы грузовики в форме хот-догов) разработал еще основатель компании Карл Майер в 1936 году. С тех пор эти машины достаточно сильно изменились, однако оставили уникальную внешность. В общем можно сказать что Wienermobile – огромный хот-дог на колесах.

Хот-доги бывают не только с сосиской! Например, на WOG есть хот-доги с кебабом с душистыми травами, приготовленным по классическому рецепту. Кебабы на WOG бывают говяжьи или куриные. Оба очень вкусные. Рекламная информация

За последние годы на продажу было выставлено несколько таких грузовиков. Известно, что в 2020 году один канадский продавец продал пару рекламных машин за $12 000. Однако не всегда грузовики продаются в оригинальном размере. Например, недавно один продавец из Калифорнии выставил на продажу детское педальное авто в корпоративном стиле Wienermobile.

Лот был изготовлен для Oscar Mayer компанией Konek Inc. из Фервью, штат Пенсильвания, в 1990-х годах, и продавался в комплекте вместе с плюшевой мягкой игрушкой Weinermobile. Этот игрушечный автомобиль еще нужно было собрать, потому что он продавался в разобранном виде. Цена на такой автомобиль начиналась с 1500 долларов, а победная ставка достигла $2750.

Также интересно: Самый большой человек в мире приобрел для поездок в McDonalds самое маленькое серийное авто

Возможно, такой педальный автомобиль и не лучший способ передвижения, и, как оказалось, есть настоящие ценители и таких транспортных средств.