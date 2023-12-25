Маленький электрический родстер, который продается на Alibaba, можно приобрести за довольно скромные деньги, однако технические характеристики модели и сам автомобиль вызывают больше смеха, чем уважения.

Особенностью этого “автомобиля”, который продает Alibaba будто бы всего за $4800, является его дизайн. Он кажется изысканным только издалека, а вы подходите близко, недостатки становятся гораздо заметнее.

Читайте также: Автомобиль хот-дог продали за $2750

Разработчики авто достаточно сильно вдохновились дизайном автомобилей Pagani, однако, по желанию покупателя авторы могут предоставить авто внешность Bugatti, Audi или Lamborghini. Но, если честно, все три варианта авто вызывают лишь улыбку.

Авто спереди имеет просто гигантские передние воздухозаборники, которые при более детальном осмотре оказались фейковыми. Сзади дизайн авто становится еще более странным.

Также интересно: Дальнобойщик проездил на одной машине 63 года и 14 миллионов километров

Электрокар имеет выхлопные трубы (что уже удивительно странно), и не одну или две, а сразу 6! Причем, они расположены на месте задних фонарей, и напоминают стволы пулемета M134 Minigun.

Однако, если такой странный дизайн, возможно, и найдет своего ценителя, то технические характеристики модели точно удивят всех. Электромобиль достаточно трудно назвать именно автомобилем, потому что авто имеет силовую установку мощностью 4 кВт и выдает чуть более 5 лошадиных сил.

Также интересно: В английской ретро-коллекции нашли странный мотоцикл МТ-11 "Днепр"

В спецификации указано, что максимальная скорость регулируется в пределах 28-35 км/ч. Запас хода по крайней мере приличный, указан в 120 км, однако эта информация может быть неактуальной, ведь в технических характеристиках авто указано аж 17 мест для сидений..

Возможно, инженеры электромобиля имеют другое видение по размещению пассажиров в автомобиле, однако скорее всего продавцы перепутали технические данные спорткара и электрического автобуса, который компания также продает.

Учитывая такие показатели, и общий дизайн "спорткара", цена в 4800 долларов кажется настоящим вымогательством. Однако, кто знает, возможно найдутся энтузиасты, которые готовы приобрести такое "чудо китайской инженерии".