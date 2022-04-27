Настоящий клондайк раритетов открыли энтузиасты техники в британской глубинке. В большом амбаре среди покрытых мхом машин и разукомплектованных байков журналисты "Авто 24" вдруг разглядели до боли знакомые очертания. Которые сами англичане классифицировали как "раритетный маленький зверь"...

На прошлой неделе опытные искатели экзотики нашли где-то в Англии удивительное место – старую ферму, полную артефактов прошлого столетия. Обнаружение подобной локации с десятками единиц заброшенной техники в настоящее время явление уникальное, тем более для Европы, и тем более для Великобритании – с ее плотностью населения и стоимостью земли. Вероятно, поэтому те, кто совершил открытие, принципиально не сообщают месторасположению этого феерического поместья.

Находка, уникальная для Европы ХХІ в.: заброшенное поместье с автомобилями, мотоциклами, тракторами и летательными аппаратами. Место не разглашается, но владельцы есть.

В нескольких амбарах десятки лет стоит заброшенная техника – как чисто сельскохозяйственная, так и общего назначения. Соседство на первый взгляд невероятное: молоковоз, спортивный Lotus Elite, культовая Alfa Romeo, два народных Citroen “Де Шво”, три Saab`а, винтажные кемперы, пара редких Fiat'ов… Вдруг замечаешь, что практически весь транспорт здесь – редкий. Включая большинство мотоциклов, имеющих значительный по европейским меркам объем двигателя – вплоть до 750 кубиков.

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Есть даже маленький двухместный вертолет Bell 47 “Bubble Top” – среди прочего такие использовались для опрыскивания сельхозугодий удобрениями и ядохимикатами. Более того, такой экзотический летательный аппарат, как автожир, на старой ферме тоже запаркован – кстати, у него едва ли не самый лучший из всей техники внешний вид.

Шестьдесят лет назад этот двухместный Bell 47 мог опрыскивать поля. У молоковоза, навсегда запаркованного рядом, были задачи иного порядка

Невозможно понять, в каком состоянии находится большая часть “экспонатов”, хотя некоторые из транспортных средств имеют действующую государственную регистрацию, а на одном фото видны свежие следы тракторных колес.

Потрясающая находка: тяжелый мотоцикл МТ-11 "Днепр" в заброшенном амбаре на английской ферме.

Но самым удивительным было увидеть в этом наборе раритетов мотоцикл МТ-11 "Днепр". Этот почти легендарный оппозитный байк присутствует на английской ферме в одиночном (без коляски) исполнении. К тому же имеет несколько необычных нашему глазу деталей: незнакомые крылья, декоративную панель на боковине и особую окраску. При подробном рассмотрении выясняется, что двигатель на мотоцикле тоже неродной – не киевский КМЗ-650, а ирбитский, от аналогичного по конструкции "Урала".

У нашего "Днепра" здесь достойная компания: рядом отдыхает редкая четырехцилиндровая Honda CB750 1978 г. – первый в мире супербайк.

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Несколько озадачила поначалу и надпись на баке: Roadster. Но потом с помощью британских фанатов киевской марки мы выяснили удивительную вещь. Оказывается, что в Туманном Альбионе киевские мотоциклы продавались не как Днепр, а под брендом Neval. И одна из дорожных моделей называлась именно Roadster. Собственно, с неизвестной ранее маркой мы разберемся в следующей статье, над которой уже работают мотофаны “Авто 24”. А пока мы попытались сравнить Neval Roadster с его прототипом для внутреннего рынка.

Другие байки из коллекции неизвестного собирателя: Yamaha TRX750, ранняя версия Yamaha XS500 с четырехклапанными головками и даже четырехцилиндровые Honda CB550

Итак, от одиночной версии МТ-11 – модели "Днепр 8.157 Соло" – его британский родственник отличается довольно удачными боковыми панелями, наличием тахометра, своми собственными крыльями и отсутствием резиновых накладок бензобака. Честно говоря, есть сомнения и по поводу "ураловского" двигателя – не официальный ли дилер его на "Днепра" установил? Ведь “Уралы” тоже продавались в Британии, и тоже под другим именем – Soviet Knight (“Советский рыцарь”). Есть основания думать, что ирбитский мотор – не свап неизвестного нам британца, а всего лишь одна из версий комплектации Roadster'а. Но об этом – в следующий раз.

На найденном на английской ферме "Днепре" стоит двигатель от "Урала", которыми в 1990-е торговал тот же британский дилер. Карбюраторы тоже не родные

Рекомендация “Авто 24”

Глядя на фото из английского хранилища раритетов, можно заключить, что наш "Днепр" не случайно оказался в такой уважаемой компании, как 750-кубовые "Хонды" и "Ямахи". Некий любитель собирал на своей ферме редкие байки, в число которых попал и киевский мотоцикл КМЗ. И мы не устаем повторять: если у вас вдруг есть ненужный вам тяжелый "оппозитник" МТ, не спешите сдавать его на металлолом. Не то чтобы все наши "Днепры" станут когда-то ценными раритетами, но каждый живой экземпляр достоин быть сохраненным - если не в музейной коллекции, то просто в частном гараже поклонника технического ретро.

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