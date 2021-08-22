О том, что мотоциклы МТ "Днепр" продавались за рубежом, многие из жителей нашей страны узнавал только из... фильмов несравнимого Адриано Челентано. Но оказывается, итальянский актер рассекал воздух на "Днепре" не только в фильмах.

Раскованный и даже неформатный, Адриано Челентано был очень популярным артистом кино и эстрады в 1970-90 гг. Всего он снялся в 44 фильмах, причем многие из них были в прокате и на территории Украины.

В итальянских фильмах на "Днепрах" ездили не практичные крестьяне, а уважаемые горожане (кадр из к/ф Asso, 1981 г.)

И вот то в одном, то в другом фильме великий актер появляется за рулем мотоцикла МТ "Днепр" киевского производства. Причем это не случайные секундные кадры, а конкретные сцены, в которых главный герой то ездит по городу по делам, то возит свою подругу, а то и вообще возвращается с собственной свадьбы, посадив невесту в коляску "Днепра".

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Но мотоциклы были все время разные: в одном фильме – черный МТ 10-36 с коляской, в другом – то красный "колясочник", то такой же одиночка... Неужели, как в нынешнем Голливуде, в 1980-е кто-то вроде "Автоэкспорта" оплатил промоушен в фильме с итальянской звездой? Отнюдь, поскольку объемы продаж мотоциклов КМЗ в Италии в принципе не могли быть большими. Поэтому на самом деле все было еще интереснее.

Эксплуатировать МТ 10 "Днепр" без коляски в СССР запрещало ГАИ, но в Европе с этим было проще (к/ф Qua La Mano, 1980 г.)

Истинные поклонники Челентано знают, что Адриано издавна был ярым мотоциклистом, тем более в Италии это не трудно: Ducati, Cagiva, Benelli, Laverda, Lambretta, Moto-Guzzi, Moto Morini, Vespa, Fantic... Словом, неудивительно, что звезда кино и эстрады стал когда-то большим поклонником двухколесного транспорта.

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И так же неудивительно, что Челентано, катаясь на своих фирменных байках, не раз проезжал мимо дилерского центра Martorelli в Милане – недалеко от его виллы, кстати. Кроме "Нив" и УАЗов разных моделей Луиджи Марторелле продавал здесь советские тяжелые мотоциклы МТ "Днепр". Адриано познакомился с ними поближе – и приобрел себе для начала один, красный.

Итальянский импортер "Днепр" в 1975 г. устроил марафон с участием МТ-9. На пути 11 тыс. км через Сахару единственная поломка – спицы в колесе

С этим мотоциклом Челентано снимался в фильме "Вот рука" (или "Дай руку", оригинальное название Qua La Mano, 1980 г.). Во второй части фильма – новелле "Танцующий священник" (Il prete ballerino) – главный герой передвигается на красном "Днепре". В официальной аннотации к фильму сказано, что мотоцикл был предоставлен компанией Martorelli Luigi, хотя знатоки утверждают, что на самом деле это собственность актера. Черный байк с коляской возил главного героя Челентано и его невесту в фильме "Туз" (также – "Ас", оригинальное название Asso, 1981 г. – и не путать с "Блеф"!).

Одна из попыток завоевать новый сегмент зарубежных рынков – МТ "Днепр" с современным двигателем BMW

Поскольку оба мотоцикла были получены для съемок непосредственно в Италии, они были в экспортном исполнении. Заметных внешних отличий от обычных моделей МТ-9 и МТ-10-36 было немного: хромированные обода колес, ветровой щиток водителя из прозрачного пластика и шильдик Dnepr на бензобаке. Есть информация, что как минимум на части экспортных экземпляров двигатели имели увеличенную степень сжатия для работы на высокооктановом бензине, из-за чего в них применялись поршни определенной геометрии. Также некоторые знатоки мотоистории утверждают, что двигатели экспортных "Днепров" отличались особенно высокой надежностью и долговечностью.

Внешне экспортные "Днепр" мало отличались от собратьев для внутреннего рынка: хром на ободах и амортизаторах, надпись Dnepr на баке

Интересно, что красный мотоцикл "Днепр" МТ 10-36, на котором Адриано Челентано ездил в фильме "Вот рука", жив. Байк производства КМЗ остается на ходу и нынешний владелец (это не Челентано) время от времени использует его для развлекательных поездок.

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