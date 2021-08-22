Про те, що мотоцикли МТ "Дніпро" продавалися за кордоном, багато хто з мешканців нашої країни дізнавався лише з… фільмів незрівняного Адріано Челентано. Але виявляється, італійський актор розсікав на "Дніпрі" не лише в кінострічках.

Розкутий і навіть неформатний, Адріано Челентано був дуже популярним артистом кіно та естради в 1970-90 рр. Всього він знявся в 44 фільмах, причому багато які з них були в прокаті і на території України.

В італійських фільмах на мотоциклах “Дніпро” їздили не практичні селяни, а поважні городяни (кадр з к/ф Asso, 1981 р.)

І ось то в одному, то в іншому фільмі великий актор з’являється за кермом мотоцикла МТ “Дніпро” київського виробництва. Причому це не випадкові секундні кадри, а конкретні сцени, в яких головний герой то їздить містом у справах, то возить свою подругу, або й взагалі повертається з власного весілля, всадивши наречену у коляску “Дніпра”.

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Цікаво, що мотоцикли були весь час різні: в одному фільмі – чорний МТ 10-36 с коляскою, в іншому – то червоний “колясочник”, то такий самий одинак… Невже, як в нинішньому Голівуді, у 1980-ті хтось оплатив промоушен у фільмі з італійською зіркою? Аж ніяк, оскільки обсяги продажів мотоциклів КМЗ в Італії в принципі не могли бути великими. Тож насправді все було ще цікавіше.

Експлуатувати МТ 10 “Дніпро” без коляски в СРСР забороняло ДАІ, але в Європі з цим було простіше (к/ф Qua La Mano, 1980 р)

Щирі прихильники Челентано знають, що Адріано здавна був затятим мотоциклістом, тим більше в Італії це не важко: Ducati, Cagiva, Benelli, Laverda, Lambretta, Moto-Guzzi, Moto Morini, Vespa, Fantic… Одне слово, не дивно, що зірка кіно й естради став колись великим шанувальником двоколісного транспорту.

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І так само не дивно, що Челентано, катаючись на своїх фірмових байках, не раз проїжджав повз дилерський центр Martorelli у Мілані – неподалік його вілли, до речі. Крім “Нив” та УАЗів різніх моделей Луїджи Мартореллі продавав тут радянські важкі мотоцикли МТ “Дніпро”. Адріано познайомився з ними ближче – і придбав собі для початку одного, червоного.

Італійський імпортер “Дніпрів” у 1975 р влаштував марафон за участю МТ-9. На шляху 11 тис. км через Сахару єдина поламка – спиці у колесі

З цим мотоциклом Челентано знімався у фільмі “Ось рука” (або “Дай руку”, оригінальна назва Qua La Mano, 1980 р). У другій частині фільму – новелі “Танцюючий священник” (Il prete ballerino) – головний герой пересувається на червоному “Дніпрі”. В офіційній анотації до фільму вказано, що мотоцикл було надано компанією Martorelli Luigi, хоча знавці стверджують, що насправді це власність актора. Чорний байк з коляскою возив головного героя Челентано та його наречену у фільмі “Туз” (“Ас”, оригінальна назва Asso, 1981 р – і не плутати з “Блеф”!).

Одна зі спроб завоювати новий сегмент закордонних ринків – МТ “Дніпро” з сучасним двигуном BMW

Оскільки обидва мотоцикли були отримані для зйомок безпосередньо в Італії, вони були в експортному виконанні. Помітних зовнішніх відмінностей від звичайних моделей МТ-9 та МТ-10-36 було небагато: хромовані ободи коліс, вітровий щиток водія з прозорого пластику та шильдик Dnepr на бензобаку. Є інформація, що як мінімум на частині експортних екземплярів двигуни мали збільшену ступінь стиснення для роботи на високооктановому бензині, через що в них були застосовувалися поршні певної геометрії. Також деякі знавці мотоісторії стверджують, що двигуни експортних “Дніпрів” відрізнялися особливо високою надійністю та довговічністю.

Зовні експортні “Дніпро” мало відрізнялися від побратимів для внутрішнього ринку: хром на ободах і амортизаторах, напис Dnepr на баку

Цікаво, що червоний мотоцикл “Дніпро” МТ 10-36, на якому Адріано Челентано їздив у фільмі “Ось рука”, живий. Байк виробництва КМЗ залишається на ходу і теперішній власник (це не Челентано) час від часу використовує його для розважальних поїздок.

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