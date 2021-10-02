Пожарный мотоцикл – вещь очень странная для непосвященного человека. Но на самом деле смысла в ней бывает больше, чем в огромном ЗИЛе 6х6. Когда на фестивале OldCarLand мы увидели МТ "Днепр" в версии для пожарных, не смогли пройти мимо.

Мотоцикл с коляской в качестве спецтранспорта для пожарной команды – тема, известная еще с довоенных времен. Автомобиль с полным комплектом пожарного оборудования не по карману многим небольшим предприятиям и удаленным территориальным общинам. Но пожары случаются везде, в том числе и там, где нет больших средств на содержание спасателей.

Этот пожарный мотоцикл "Днепр-156П" отреставрировали белорусские пожарные. В коляске – помпа МП-800, рукава двух типов, распредколонка и огнетушитель

Что делать тем, кто нуждается в защите в случае пожара? Правильно, здесь поможет недорогая альтернатива, пусть даже с урезанными возможностями: тяжелый мотоцикл с необходимым оборудованием в боковом прицепе. В мире они известны как fire sidecar.

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Киевский мотозавод впервые обратился к пожарной теме в 1980-е годы, когда была выпущена модель "Днепр-156П". В левой части это был обычный мотоцикл МТ-10 или МТ-16, а справа был прицеп в виде модернизированной коляски. Вместо стандартного пассажирского кузова на раме прицепа устроены кронштейны для крепления пожарного оборудования. Комплект его мог быть разным, но всегда есть мотопомпа для подачи воды под давлением и толстые шланги для нее – рукава на языке спасателей.

В разные годы пожарные мотоциклы МТ "Днепр" имели помпы с бензобаками различной формы

В отличие от пожарного автомобиля, который выступает одновременно и транспортным средством, и источником механической энергии для привода главного инструмента пожарного – помпы, пожарный мотоцикл на базе МТ "Днепр" является лишь перевозчиком оборудования. Потому что мощная водяная помпа марки МП-800 на его борту приводится не от оппозитного двигателя мотоцикла, а от собственного моторчика.

Кроме помпы, красный спецмотоцикл обычно комплектовали огнетушителями того или иного калибра, вплоть до мощной спаренной системы ОУ-80 суммарной емкостью 80 литров. Этот огнетушитель подает струю пены длиной 4 метра в течение 30 секунд. Кроме того, некоторые варианты комплектации предусматривали шанцевый инструмент. На некоторых мотоциклах устанавливали высокую стойку с спецсигналом – синим проблесковым маячком.

Пожарный мотоцикл "Днепр" поздней версии 1990-х годов с системой аэрозольного тушения

В начале 1990-х, когда КМЗ начал искать новые рыночные ниши, на заводе вспомнили про пожарные мотоциклы. Тем более именно тогда многочисленные местные пожарные команды на предприятиях и в небольших поселениях потеряли возможность содержать полноразмерный спецавтомобиль, и у них возникла потребность в доступной альтернативе.

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Этот МТ-10-36 в пожарной версии был выпущен еще в 1981 году. У него – 80-литровый углекислотный огнетушитель

Тогдашняя модификация основана на "вездеходной" модели МТ-16 с двумя ведущими колесами. Кроме мотопомпы на пожарных байках КМЗ образца 1990-х годов был установлен аэрозольный генератор – новая на то время система эффективного тушения огня. Серийно эти мотоциклы не выпускали.

Тяжелый мотоцикл МТ с аэрозольным генератором для тушения огня при малых расходах воды

Пожарный мотоцикл МТ "Днепр", представленный на осеннем фестивале OldCarLand-2021, был отреставрирован мастерской "Мотореплика" из г. Запорожья. Кстати, в мире сохранилось совсем немного подобных машин. В Украине есть как минимум еще один пожарный мотоцикл на базе тяжелого "Днепра". В экспозиции музея "Колеса истории”, который вскоре должен открыться в Киеве, выставлен хорошо сохранившийся экземпляр – один из немногих, выпущенных в 1990-е года. Уже в 2000-е его нашли в Харькове.

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