Пожежний мотоцикл – річ трохи дивна для невтаємниченої людини. Але насправді сенсу у ній буває більше, аніж у величезному ЗІЛу 6х6. Коли на фестивалі OldCarLand ми побачили МТ "Дніпро" у версії для вогнеборців, не змогли пройти повз нього.

Мотоцикл з коляскою в якості спецтранспорту для пожежної команди – тема, відома ще з довоєнних часів. Автомобіль з повним комплектом пожежного обладнання не по кишені багатьом невеликим підприємствам і віддаленим громадам. Але ж пожежі трапляються скрізь, у тому числі і там, де немає великих коштів на утримання рятувальників.

Цей пожежний мотоцикл “Дніпро-156П” відреставрували білоруські вогнеборці. У колясці – помпа МП-800, рукави двох типів, колонка та вогнегасник

Що робити у такому разі тим, хто потребує захисту на випадок пожежі? Правильно, тут допоможе недорога альтернатива, нехай навіть з урізаними можливостями: важкий мотоцикл з необхідним обладнанням у боковому причепі. У світі вони відомі як fire sidecar.

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Київський мотозавод вперше звернувся до пожежної теми у 1980-ті роки, коли була випущена модель “Дніпро-156П”. У лівій частині це був звичайний мотоцикл МТ-10 або МТ-16, а праворуч – причіп у вигляді модернізованої коляски. Замість стандартного пасажирського кузова на рамі причепа влаштовані кронштейни для кріплення пожежного обладнання. Комплект його міг бути різним, але завжди є мотопомпа для подання води під тиском і товсті шланги для неї – рукави мовою рятувальників.

В різні роки пожежні мотоцикли МТ “Дніпро” мали помпи з бензобаками різної форми

На відміну від пожежного автомобіля, який виступає одночасно і транспортним засобом, і джерелом механічної енергії для приводу головного інструменту пожежного – помпи, пожежний мотоцикл на базі МТ “Дніпро” є лише перевізником обладнання. Тому що потужна водяна помпа марки МП-800 на його борту приводиться не від опозитного двигуна байка, а від власного моторчика.

Крім помпи, червоний спецмотоцикл зазвичай комплектували вогнегасниками того чи іншого калібру, аж до спареної потужної системи ОУ-80 сумарною місткістю 80 літрів. Цей вогнегасник подає струмінь піни довжиною 4 метри протягом 30 секунд. Крім того, деякі варіанти комплектації передбачали шанцевий інструмент. На деяких мотоциклах встановлювали високу стійку зі спецсигналом – синім проблисковим маячком.

Пожежний мотоцикл “Дніпро” пізньої версії 1990-х років з системою аерозольного гасіння

На початку 1990-х, коли КМЗ почав шукати нові ринкові ніші, на заводі згадали про пожежні мотоцикли. Тим більше саме тоді чисельні місцеві пожежні команди на підприємствах та у невеликих поселеннях втратили можливість утримувати повнорозмірний спецавтомобіль, і у них виникла потреба в доступній альтернативі.

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Цей МТ-10-36 у пожежній версії був випущений ще 1981 року. У нього – 80-літровий вуглекислотний вогнегасник

Тодішня модифікація базувалася на “всюдихідній” моделі МТ-16 з двома ведучими колесами. Крім мотопомпи на пожежних байках КМЗ зразку 1990-х років був встановлений аерозольний генератор – нова на той час система ефективного гасіння вогню. Серійно ці мотоцикли не випускали.

Важкий мотоцикл з аерозольним генератором для гасіння вогню при малих витратах води

Пожежний мотоцикл МТ “Дніпро”, представлений на осінньому фестивалі OldCarLand-2021, був відреставрований майстернею “Моторепліка” з м. Запоріжжя. До речі, у світі збереглося зовсім небагато подібних машин. В Україні є як мінімум ще один пожежний мотоцикл на базі важкого “Дніпра”. В експозиції музею “Колеса історії”, який незабаром має відкритися у Києві, виставлено добре збережений екземпляр – один з небагатьох, випущених у 1990-т роки. Вже у 2000-ні його знайшли в Харкові.

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