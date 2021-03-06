Армейские страницы истории мотоциклов КМЗ до сих пор остаются малоизвестными. "Авто24" раскопал информацию о киевском мотоцикле К-750, о котором мало кто знал, а еще меньше - видел.

Оказывается, во время армейской службы тяжелый мотоцикл МТ производства киевского мотозавода мог быть не только средством для перевозки личного состава. Подобно другим, более тяжелым и мощным шасси автомобилей, танков и бронемашин, мотоцикл становился основой для специфического "технологического" оборудования.

Мотоциклы КМЗ по своей концепции подходили на роль носителя тяжелого стрелкового вооружения и вспомогательного оборудования. На фото: КМЗ П-285

Сегодня мы расскажем о мотоцикле – носителе оборудования войск связи, который в документации Киевского мотозавода проходил как изделие П-285 "СКАТ".

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Кто носил погоны с перекрещенными золотыми молниями, тот знает, что военные связисты меряют расстояние не только метрами и километрами, но и катушками. Катушками провода, который солдату-связисту приходится носить в руках или на спине. И хорошо, если это минимально возможный 50-метровый тонкий провод полевого телефона, а если это кабель из десятка пар для подключения штаба военного соединения? И даже если пренебречь тяжелым трудом солдат, которые по умолчанию должны стойко сносить все трудности службы, остается фактор скорости и качества прокладки проводной связи.

Словом, процесс нужно было механизировать, оставив его при том максимально незаметным. Поэтому военным связистам нужен был какой-то дешевый и компактный транспорт, который мог бы помогать солдатам таскать катушки во время прокладки линий связи в полевых условиях.

Передняя катушка стояла в станке, который давал ей привод от трансмиссии. Сзади – вторая катушка с запасом кабеля

За основу взяли армейскую модель МВ-750 (1966 г.), то есть специальную версию гражданского К-750М с приводом на два колеса – заднее и коляски. Этот мотоцикл имеет тихоходний оппозитный двигатель мощностью 26 л.с. и крутящим моментом 4,2 кгс*м. Такой силовой агрегат и трансмиссия позволяли двигаться медленно по пересеченной местности с полной нагрузкой.

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Словом, вместо пассажирской коляски на раму прицепа установили механизм, который разматывал или сматывал катушку кабеля синхронно с движением мотоцикла. То есть кабель можно как прокладывать, так и сматывать, демонтируя ненужную линию. Нехитрый механизм помогает укладывать кабель на катушке ровными рядами. Наряду с "рабочей" катушкой предусмотрели место для второй, резервной.

Несмотря на загруженность прицепа оборудованием, конструкторы все равно нашли место для запаски: на войне шины – вещь очень уязвимая

Максимальная скорость спецмотоцикла по дороге – 90 км/ч, а проводить работы с кабелем он может на скорости до 15 км/ч. Это очень неплохо, учитывая массу оборудования и проводов. Запас хода мотоцикла связистов, в отличие от военного "касика" в чистом виде, составлял не 400, а 300 км, поскольку запасная 10-литровая канистра для бензина в комплект не входила.

Кроме прокладки кабеля, мотоцикл можно использовать для инспекции линий и для поиска повреждений, ведь экипаж состоял из двух бойцов – водителя и оператора-связиста. Также есть возможность перематывать кабель с катушки на катушку, когда мотоцикл остается неподвижным: это бывает нужно, в частности, для проверки имеющегося кабеля на предмет износа и повреждений.

Мотоцикл-кабелеукладчик получил название СКАТ, и индекс П-285 тоже остался. Количество выпущенных на Киевском мотозаводе машин этой модели неизвестно, поскольку все, что производилось по заказу военных, хранилось в тайне.

Трудно представить, насколько сложнее прокладывать кабели в полевых условиях без помощи такой техники, как П-285 на базе мотоцикла КМЗ

Впрочем, учитывая, что базовый мотоцикл МВ-750 во второй половине 1960-х выпускался сериями порядка 500 штук ежегодно, можно говорить о считанных сотнях выпущенных экземпляров "СКАТа". В воспоминаниях военнослужащих упоминания об этом изделии тоже не встречаются. Модель П-285 очень редко имеется даже в лучших коллекциях и музеях. Если соотнести эти факты с масштабами государства, можно смело считать тяжелый мотоцикл КМЗ МВ-750 в версии П-285 одним из уникальнейших в послевоенной истории отечественного мотопрома.

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