Справжній клондайк раритетів відкрили ентузіасти техніки десь у британській глибинці. У великій коморі серед вкритих мохом машин і розукомплектованих байків журналісти "Авто 24" раптом роздивилися до болю знайомі обриси. Які самі англійці класифікували як “раритетний маленький звір”…

Минулого тижня досвідчені шукачі екзотики знайшли десь в Англії дивовижне місце – стару ферму, повну артефактів минулого століття. Виявлення подібної локації з десятками одиниць покинутої техніки в наш час – явище унікальне, тим більше для Європи, і тим більше для Великої Британії – з її щільністю населення та вартістю землі. Певно, тому ті, хто зробив це відкриття, принципово не повідомляють місце розташування цього феєричного маєтку.

Знахідка, унікальна як для Європи ХХІ ст.: покинутий маєток з автомобілями, мотоциклами, тракторами та… літальними апаратами. Місце не розголошується, але власники є

У кількох коморах десятки років стоїть покинута техніка – як суто сільськогосподарська, так і загального призначення. Сусідство, на перший погляд, неймовірне: молоковоз, спортивний Lotus Elite, культова Alfa Romeo, два народні Citroen “Де Шво”, три Saab`и, вінтажні кемпери, двійко рідкісних Fiat’ів… Аж раптом помічаєш, що практично увесь транспорт тут – рідкісний. Включаючи більшість мотоциклів, які мають значний за європейськими мірками об’єм мотору – аж до 750 кубиків.

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Є навіть маленький двомісний гелікоптер Bell 47 “Bubble Top” – серед іншого такі використовувалися для обприскування сільгоспугідь добривами та отрутохімікатами. Щобільше, такий екзотичний літальний апарат, як автожир, на старій фермі теж запарковано – до речі, він має чи не найкращий поміж усієї техніки вигляд.

Шістдесят років тому цей двомісний Bell 47 міг обприскувати лани. У молоковоза, навіки запаркованого поряд, були завдання іншого порядку

Неможливо зрозуміти, в якому реально стані перебуває більша частина “експонатів”, хоча деякі з транспортних засобів мають діючу державну реєстрацію, а на одному фото видно свіжі сліди тракторних коліс.

Приголомшлива знахідка: важкий мотоцикл МТ-11 “Дніпро” у покинутому ангарі на англійській фермі.

Але нам найдивнішим було побачити у цьому наборі раритетів мотоцикл МТ-11 “Дніпро”. Цей вже майже легендарний опозитний байк присутній на англійській фермі в одиночному виконанні. До того ж має декілька незвичних нашому оку деталей: дивні крила, декоративну панель на боковині та особливе фарбування. При детальному розгляді з’ясовується, що двигун на мотоциклі нерідний – не київський КМЗ, а ірбітський, від аналогічного за конструкцією “Урала”.

У нашого “Дніпра” тут гідна компанія: поряд відпочиває рідкісна чотирициліндрова Honda CB750 1978 р. – перший у світі супербайк.

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Дещо засмутила спочатку і напис на баку: Roadster. Але потім за допомогою британських фанатів київської марки ми з’ясували дивну річ. Виявляється, що у Туманному Альбіоні київські мотоцикли продавалися не як “Дніпри”, а під брендом Neval. І одна з дорожніх моделей мала саме таку назву – Roadster. Власне, з невідомою нам раніше маркою ми розберемося у наступній статті, над якою вже працюють мотофани “Авто 24”. А поки що ми спробували порівняти Neval Roadster з його прототипом для внутрішнього ринку.

Інші байки з колекції невідомого нам збирача: Yamaha TRX750, рання версія Yamaha XS500 с чотирьоклапаними головками, чотирициліндрові Honda CB550

Отже, від одиночної версії МТ-11 – моделі “Дніпро 8.157 Соло” – його британський родич відрізняється доволі вдалими боковими панелями, наявністю тахометра, крилами та відсутністю гумових накладок бензобака. Чесно кажучи, є сумніви і щодо “уралівського” двигуна – чи бува його не офіційний дилер на “Дніпра” встановив. Адже “Урали” теж продавалися у Британії, під ім’ям Soviet Knight. Тобто є підстави думати, що ірбітський мотор – не свап невідомого нам британця, а всього лише одна з версій комплектації Roadster’а. Але про це – наступного разу.

На знайденому на англійській фермі “Дніпрі” стоїть двигун від “Урала”, якими у 1990-ті торгував той самий британський дилер. Карбюратори теж не рідні

Рекомендація “Авто 24”

Дивлячись на фото з англійського сховища раритетів, можна зробити висновок, що наш “Дніпро” не випадково опинився у такій шанованій компанії, як 750-кубові “Хонди” та “Ямахи”. Якісь поціновувачі збирали на своїй фермі рідкісні байки, до числа яких потрапив і київський мотоцикл КМЗ. Тож ми не втомлюємося повторювати: якщо у вас раптом є непотрібний вам важкий “опозитник” МТ, не поспішайте здавати його на брухт. Не те щоб наші “Дніпри” стануть колись коштовними раритетами, але ж кожен живий екземпляр вартий бути збереженим – якщо не у музейній колекції, то просто в приватному гаражі шанувальника технічного ретро.

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