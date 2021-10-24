Многие считают, что украинские мотоциклы МТ "Днепр" скопировали с немецкого BMW. А как было на самом деле?

На радость тем, кто считает отечественную промышленность способной только на копирование, подтверждаем: да, тяжелые мотоциклы советского производства в свое время были беспардонно содраны с немецкой модели. Но обвинять в плагиате киевлян не стоит – киевский завод КМЗ выпускал копию хорошо проверенного в боях Второй мировой советского мотоцикла М-72. А вот откуда взялся чертеж М-72? Об этом и поговорим.

Мотоцикл М-72 создавался для службы в армии, поэтому по сравнению с немецким прототипом технологи допустили некоторые упрощения

Моторизация Красной армии началась еще в 1929 году, и тогда же первые мотоциклы-одиночки появились на службе в качестве связных. Ближе к середине 1930-х в стране тогда уже существовало несколько моделей тяжелых мотоциклов с двигателями более 500 см куб, которые можно было использовать с боковым прицепом.

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Это были порой удачные мотоциклы, но все они производились малыми партиями и потому были недешевыми, да и не особо надежными из-за “сырой”, неотработанной конструкции. И не было ни одной модели, которая имела бы отработанную технологию крупносерийного производства с обеспечением надлежащего качества. Но в конце 1930-х финансовые возможности страны позволили планировать развертывание производства тяжелых мотоциклов для нужд армии.

Гражданам мотоциклы М-72 (независимо от завода, где они были выпущены) не продавали вплоть до середины 1950-х годов: весь выпуск шел в армию

Было создано конструкторское бюро по тяжелому мотоциклостроению, в котором работали инженеры с опытом работы на европейских мотозаводах. Они же помогли выбрать конструкцию для производства на советских предприятиях. Решили скопировать немецкий BMW R31 образца 1938 года (он же BMW-750). Свою роль в выборе сыграло несколько факторов: это была свежая модель уже известного к тому времени производителя, мотоцикл имел современные характеристики, приспособленную для массового производства конструкцию. И главное – R71 был одобрен немецкими военными и принят ими на вооружение.

Прототипом нашего М-72 послужил BMW-71 (на фото вверху и внизу слева). Отличия были в оформлении и в некоторых материалах

Поскольку баварский мотоцикл свободно продавался в Европе, засылать разведчиков за чертежом в штаб-квартиру BMW не стали, а просто купили у дилера в нейтральной Швеции пять новеньких R71. Которые перевезли в Союз и отдали конструкторам. Советские инженеры создали рабочую технологическую документацию, несколько упростив некоторые спецификации. Например, неответственные детали – крылья, фонари и т. п. – решили производить из менее качественной стали и с более мягкими требованиями к обработке поверхностей и точности размеров.

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Рассудили трезво: для чего мотоциклу, скажем, задний фонарь из высоколегированной стали с идеальной поверхностью, если он будет ездить в одной колонне с “тридцатьчетверками”, да еще и неизвестно, сколько проездит до встречи, например, с вражеской миной. Также изменили форму бензобака и переднего крыла, добавили заднее сиденье.

Все советские М-72 имели мягкую подвеску колес, хотя даже у потомка BMW R-71 – культовой модели R-75 заднее колесо было повышено жестко

Перед запуском в производство мотоцикл назвали М-72, где М означала “московский” (первым производителем должен был быть Московский мотозавод ММЗ), а цифра 72 была следующей после “родительского” индекса BMW. Вторым предприятием по выпуску М-72 стал Харьковский веломотоциклетний завод, третьим – Ленинградский завод “Красный Октябрь”. Производство на трех заводах начали весной 1941-го, а в июне началась война, которая спутала заводчанам все планы. Мотозаводы эвакуировали на Урал (город Ирбит) и на Волгу (г. Нижний Новгород). В течение войны мотоциклы М-72 производили в тысячах экземпляров, а после Победы картина немного изменилась.

Киевский мотозавод в первые послевоенные годы выпускал легкий 100-кубовый мотоцикл “Киевлянин” и мотоколяски для инвалидов. Но в 1951-м на него перевели производство тяжелых М-72 из Нижнего Новгорода – вместе с оборудованием, технической документацией и наиболее квалифицированными специалистами. Так началась история производства в Киеве тяжелых мотоциклов – сначала М-72, затем линейки К, а позже – моделей МТ, которые впоследствии получили собственное имя “Днепр”.

В советское время эксплуатировать М-72 без коляски запрещалось

С тех пор в Союзе осталось лишь два завода по производству тяжелых мотоциклов – в Киеве и Ирбите, и каждое предприятие постепенно отступало от единой конструкции М-72, по-своему совершенствуя двигатель, экипажную часть и электрооборудование.

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