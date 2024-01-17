Китайська Changan спочатку опублікувала першу скупу інформацію про свою електричну модель Deepal G318, а через кілька днів подала заявку на отримання ліцензії для її продажу.

Deepal G318 компанії Changan подала заявку на отримання ліцензії на продаж, після чого буде підорювати світовий ринок.

Електричний позашляховик має сталі для нинішнього часу риси акумуляторних автомобілів 4х4: кутасті форми й дуже помітні зовнішні аксесуари. Його навіть порівнюють з електричним Land Rover Defender.

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Попри таку схожу схильність до визнаних моделей, цей майже 5-метровий позашляховик виглядає імпозантно. Габарити адаптовані під світовий ринок. Тут довжина сягає 4998 мм, а ширина майже два метри - 1985 мм. Висота і колісна база також солідні – 1960 і 2880 мм відповідно.

Щоб відповідати своєму зовнішньому вигляду та габаритним розмірам, повнопривідна машина матиме потужністю 315 кВт (131 + 185 кВт). Також готується більш доступна версія із заднім приводом. В залежності від розміру літій-іонного акумулятора автомобіль зможе долати відстань до 900 кілометрів.

Є припущення, що G318 буде коштувати приблизно 38 623 євро, але це тільки прогнози й здогадки. Фото: Changan

Як і решта моделей Deepal, седан SL03 і кросовер S7, G318 буде доступний у чисто електричній версії та з подовжувачем запасу ходу у вигляді 1,5-літрового бензинового двигуна.

Щодо матеріалу для кузова, внутрішнього оздоблення, комплектації та цінника, то виробник втримався від подробиць й тримає інтригу. При цьому вже достеменно відомо, що G318 прийде на європейський континент вже у нинішньому році.