Китайская Changan сначала опубликовала первую скупую информацию о своей электрической модели Deepal G318, которая должна выйти на мировой рынок в нынешнем году, а через несколько дней подала заявку на получение лицензии для ее продажи.

Deepal G318 компании Changan подала заявку на получение лицензии на продажу, после чего будет покорять мировой рынок.

Электрический внедорожник имеет устоявшиеся для нынешнего времени черты аккумуляторных автомобилей 4х4: угловатые формы и очень заметные внешние аксессуары. Его даже сравнивают с электрическим Land Rover Defender.

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Несмотря на схожесть с признанными моделями, этот почти 5-метровый внедорожник выглядит импозантно. Габариты адаптированы под мировой рынок. Здесь длина достигает 4998 мм, а ширина почти два метра - 1985 мм. Высота и колесная база также солидные – 1960 и 2880 мм соответственно.

Чтобы соответствовать своему внешнему виду и габаритным размерам, полноприводная машина будет иметь мощность 315 кВт (131 + 185 кВт). Также готовится более доступная версия с задним приводом. В зависимости от размера литий-ионного аккумулятора автомобиль сможет преодолевать расстояние до 900 километров.

Есть предположение, что G318 будет стоить примерно 38 623 евро, но это только прогнозы и догадки. Фото: Changan

Как и остальные модели Deepal, седан SL03 и кроссовер S7, G318 будет доступен в чисто электрической версии и с удлинителем запаса хода в виде 1,5-литрового бензинового двигателя.

Что касается материала для кузова, внутренней отделки, комплектации и ценника, то производитель воздержался от подробностей и держит интригу. При этом уже точно известно, что G318 придет на европейский континент уже в нынешнем году.