Китайська компанія Geely, якій також належать Volvo, Polestar та ZEEKR, у 2022 році запустила ще один бренд – Radar. Нещодавно в компанії заявили, що запускають нову версію свого електричного пікапа, який стане конкурентом Cybertruck.

Бренд Radar позиціонується в Китаї, як «перший бренд чисто електричних транспортних засобів для відпочинку на природі». Пікап RD6 – перший автомобіль бренду.

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RD6 базується на версії платформи Geely SEA, яка використовується для Polestar 4, Volvo EM90 і всіх моделей ZEEKR. Електричний пікап Radar наразі пропонується з трьома варіантами акумуляторів: 63 кВт/год, 86 кВт/год або 100 кВт/год із запасом ходу до 632 км (за версією CLTC).

Наразі очікується запуск повнопривідної версії моделі. Генеральний директор Radar Лінг Шицюань підтвердив, що повнопривідний пікап буде запущений у другому кварталі.

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Лінг стверджує, що китайська електрична вантажівка з повним приводом матиме прискорення, подібне до Cybertruck від Tesla. Він також сказав, що нова повнопривідна модель долає брід глибиною до 813 мм, що більше, ніж може подолати Hummer EV від General Motors.

Також RD6 буде здатний заряджати інші електромобілі, матиме вантажопідйомність в 865 кг та буксирувальну здатність до 3 тонн. Монопривідний пікап продається в Китаї за ціною в 178 800 юанів (25 000 доларів). Очікується, що повнопривідна версія стане топовою комплектацією й коштуватиме близько $30 000.

Вартість Cybertruck стартує від 79 990 доларів США. Версія «Cyberbeast» від Tesla може похвалитися трьома двигунами сумарною потужністю 845 к.с, які розганяються авто від 0 до 100 км/год за 2,7 секунди.

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Динамічні показники повнопривідного RD6 ще не розкриті, однак представники компанії заявляють, що пікап буде на рівні зі славнозвісним Cybertruck, а за деякими параметрами навіть його перевершить.