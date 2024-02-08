Китайський виробник комерційної техніки JAC отримає складальне виробництво в Україні.

Цю інформацію редакції Авто24 підтвердили в компанії "Будшляхмаш", офіційного дистрибутора вантажівок JAC в Україні. На виробничих потужностях цього підприємства випускатимуть вантажні автомобілі та шасі під різноманітні надбудови.

Цей намір став відомим після щорічної конференції 2024 JAC Global Partners Conference – One World One JAC, що днями зібрала у китайському місті Хефей учасників з усього світу. Український виробник спецтехніки БШМ показав найшвидшу висхідну динаміку реалізації та просування бренду JAC з-поміж майже сотні світових представництв.

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Під час візиту української делегації до Китаю було також проведено переговори з генеральним директором компанії JAC про стратегічне партнерство між українським та китайським виробником на 2024-2026 роки. Зокрема, досягнуто домовленості про ліцензійне складальне виробництво вантажної техніки в Україні.

Українські менеджери були переконливі: збиральне виробництво ще більше сприятиме просуванню китайського бренду на нашому ринку. Фото: Будшляхмаш

Наші менеджери переконливо довели до китайської сторони, що спроможні збирати автомобілі на місці з доставлених машинокомплектів, а не ввозити готові автомобілі з Китаю. Результати імпорту й справді вражають: за період з 2023 по початок 2024 року було імпортовано 500 вантажівок JAC на територію України.

Тепер завдяки запуску локального виробництва автомобілів цього бренду "Будшляхмаш" зможе на своїх потужностях створити додаткові робочі місця з гідною зарплатою для працівників, збільшити податкові надходження у бюджети всіх рівнів.

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У 2024 році БШМ планує вивести на український ринок абсолютно нові моделі JAC, що будуть спеціально адаптовані під вітчизняні умови експлуатації.

Компанія JAC протягом найближчих двох років поставить в серію 8 нових моделей, які український завод спеціалізованої техніки при запитах споживачів відразу ж зможе збирати в себе з машинокомплектів та з поетапною локалізацією.

Полтавські комунальники восени отримали від "Будшляхмашу" комбіновані дорожні машини МДКЗ-31-31 на шасі JAC. Фото: мерія Полтави

Шасі JAC різних розмірних груп під виробництво спецтехніки з надбудовами використовує не тільки завод "Будшляхмаш", але й "Альфатекс", "Техкомплект" та інші виробники.