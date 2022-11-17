Стали відомі креслення двох моделей під брендом "Москвич", які повністю копіюють китайські автомобілі.

Білоруський центр сертифікації видав російському заводу вантажних автомобілів КамАЗ так зване “ухвалення типу транспортного засобу” під брендом “Москвич”. Складальним заводом має бути московський завод “Москвич”, який росіянам дістався задарма від французького Renault. А от звідки будуть йти машинокомплекти, не вказали. Хоча цей “секрет полішинеля” став відомий одразу після погляду на креслення.

Чому росіяни вибрали таку складну форму сертифікації, поки що невідомо. Можливо, це умова китайської сторони, яка хоче якимось чином приховати свою діяльність у країні-агресорі. Однак шила у мішку не сховаєш, навіть якщо назвати його “Москвичом”.

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На кресленнях зображено два китайські автомобілі – бензиновий JAC JS4 та електричний JAC E40X. Машини не змінені взагалі, навіть місця логотипів мають точно таку ж форму, як у “китайців”.

Під назвою "Москвич 3" ховається китайський кросовер JAC JS4. Він матиме дві модифікації, з шестиступінчастою "механікою" чи варіатором Punch. Бензинові двигуни – атмосферний об’ємом 1,6 л (109 к.с., 150 Нм) або турбо на 1,5 л (цей видає 150 к.с., 210 Нм). Цікаво, що вони здатні “вживати” бензин АІ-92.

В списку оснащення "Москвич 3" будуть електричні склопідйомники, клімат-контроль, датчики тиску в шинах та подушка безпеки водія. За доплату запропонують круїз-контроль, камеру заднього виду, парктроніки, подушку безпеки для пасажира та бічні шторки.



Електричний кросовер JAC E40X матиме назву “Москвич 3e”. Він матиме електромотор DY Power з рідинним охолодженням (68 к.с.) та батарею Sinoev Technologies ємністю 187 ампер-годин (250-450 В). Заявлений запас ходу – 410 кілометрів. Перелік обладнання для електричного "Москвича" – аналогічний бензиновому варіанту.