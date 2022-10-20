Росіяни просто переіменували автомобільні вузли, які розробили на Заході.

До того, як КамАЗ потрапив під західні санкції, компанія мала кілька спільних підприємств. На них складали дизельні двигуни американської корпорації Cummins, коробки передач німецької ZF, гальмівні системи Knorr-Bremse та багато іншого. А зараз, коли західні компанії вийшли з країни-агресора, росіяни просто переіменували цю продукцію і продовжують її випускати й надалі.

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КамАЗ так би мовити «націоналізував» американські двигуни та німецькі коробки передач, а якщо говорити відверто, то просто вкрав їх. У внутрішніх, сертифікаційних та інших документах агрегати почали називати “камазівськими” назвами.

Наприклад, рядний 6-циліндровий турбодизель Cummins ISB6.7 E5250 відтепер найменування КамАЗ-667.513-250, а 9-ступінчаста механічна коробка передач замість ZF 9S 1310ТО почала називатися Z3 КА. При цьому двигун навіть зберіг блок управління Cummins, форсунки Bosch і турбокомпресор Holset.

Окрім того, в Набережних Челнах дуже оперативно освоїли стратегію паралельного імпорту, а також знайшли постачальників із так званих “дружніх країн”. Наприклад, замість зчеплень ZF-SACHS компанія тепер закуповує вироби турецької фірми Donmez, а також китайських виробників Changchun Yidong Clutch та Prawolf Huzhou Clutch.

А ще КамАЗ буквально завалили замовлення на повнопривідні вантажівки для армії. Звичайно, українці знищують старі машини в боях, тож треба поповнювати запаси металобрухту.

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