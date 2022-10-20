Россияне просто переименовали автомобильные узлы, разработанные на Западе.

До того как КамАЗ попал под западные санкции, у компании было несколько совместных предприятий. На них делали дизельные двигатели американской корпорации Cummins, коробки передач немецкой ZF, тормозные системы Knorr-Bremse и многое другое. А сейчас, когда западные компании ушли из страны-агрессора, россияне просто переименовали эту продукцию и продолжают ее выпускать и дальше.

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КамАЗ так сказать “национализировал” американские двигатели и немецкие коробки передач, а если говорить откровенно, то просто украл их. Во внутренних, сертификационных и других документах агрегаты стали называть "камазовскими" названиями.

К примеру, рядный 6-цилиндровый турбодизель Cummins ISB6.7 E5250 отныне переименован в КамАЗ-667.513-250, а 9-ступенчатая механическая коробка передач вместо ZF 9S 1310ТО стала называться Z3 КА. При этом двигатель даже сохранил блок управления Cummins, форсунки Bosch и турбокомпрессор Holset.

Кроме того, в Набережных Челнах очень оперативно освоили стратегию параллельного импорта, а также нашли поставщиков из так называемых дружественных стран. К примеру, вместо сцеплений ZF-SACHS компания теперь закупает изделия турецкой фирмы Donmez, а также китайских производителей Changchun Yidong Clutch и Prawolf Huzhou Clutch.

А еще КамАЗ буквально завалили заказы на полноприводные грузовики для армии. Конечно, украинцы уничтожают старые машины в боях, поэтому нужно пополнять запасы металлолома.

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