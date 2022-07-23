Работы еще не закончились, но первые результаты обновления трофейной машины уже есть.

Напомним, что больше месяца назад украинские мастера взялись восстанавливать российский броневик КамАЗ "Тайфун К" 4х4. Они хотят поставить его на колеса и отдать ВСУ, чтобы этот КамАЗ воевал против бывших хозяев.

В первой части проекта восстановления ведущий Big Test Сергей Волощенко показал части, оставшиеся от уничтоженных украинскими защитниками двух КамАЗов "Тайфун К" 4х4.

Во-первых, оценим остаточную прочность агрегатов. Ведь машина горела, некоторые материалы потеряли свою прочность, другие просто расплавились. Однако не все так плохо. К примеру, задняя часть обгорела, но геометрия кузова не нарушена. Посредине были расположены топливные баки – поэтому горело горючее. Что касается двигателя, то перед побегом орки налили горючего под капот и подожгли. Однако сгорело только подвесное оборудование, высоких температур там не было. Заднее бронированное стекло плавится при температуре примерно 600 градусов, но оно абсолютно целое. Так что металл, который в два – три раза прочнее стекла, точно не пострадал.

На “Тайфуне” стояла автоматическая система подкачки шин. Там даже было несколько разных программ, подкачивающих кузов в зависимости от поверхности. Однако блок управления всей этой электроникой изрядно поджарился. Поэтому наши мастера поставят свою, гораздо более простую и надежную систему. Она обеспечит даже более или менее стабильное давление, если одно из колес пробьют.

При детальном разборе выяснилось, что коробка передач и раздатка совсем не российские – на них логотип немецкого производителя ZF. Двигатель тоже не оригинальный Cummins, а китайская версия, сделанная для КаМАЗа.

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Для установки двигателя и других агрегатов ребята привезли донора – грузовик MAN. У него в шикарном состоянии мотор, коробка, все что нужно. Единственное, что для установки на эту раму придется еще поработать. Ведь у КамАЗа передний мост расположен очень высоко, так что новый двигатель от МАНа сюда не станет. Надо либо делать новый поддон, подгонять форму, либо же создавать конструкцию с сухим картером, выносить отдельно бачок с маслом и через масляную помпу подавать масло из отдельного места. Это тоже вариант, но пока все выглядит не так оптимистично и быстро, как казалось вначале. Возможен другой вариант – мастера подберут другого донора с более удачным расположением силового агрегата.

Рама сегодня выглядит как новенькая. Ее обработали пескоструем и покрыли краской, выполняющей роль технического грунта. И теперь шасси готово к тому, чтобы устанавливать на него мотор и коробку, а затем делать пневматическую систему и электронику.