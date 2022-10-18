Завод Hyundai в Санкт-Петербурге выпускал до 200 тысяч машин в год, однако теперь закрывается и консервируется.

Один из крупнейших автомобильных заводов в России будет законсервирован. Речь идет о предприятии “Хенде Мотор Мануфактуринг Рус” в Санкт-Петербурге, где собирали популярные модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.

С территории завода уже вывезли автомобили, которые не успели собрать — в том числе не прошедшие финальный этап приемки. Информация об увольнении сотрудников может появиться до конца октября.

Также интересно Nissan решил окончательно выйти из российского рынка

“Хенде Мотор Мануфактуринг Рус”, как и другие автомобильные заводы в России, с весны этого года прекратили производство из-за санкций западных стран в ответ на нападение России на Украину. Официальные лица региона не раз и не два утверждали, что “решения о закрытии заводов нет”, и обещали, что производство автомобилей возобновится, когда будут найдены новые логистические пути. Как всегда, врали.

Еще летом стало известно, что Hyundai заморозила модернизацию выкупленного у GM завода в Санкт-Петербурге. Ожидалось, что уже в 2023 году там наладят выпуск “широкой линейки моделей”, в том числе туда могли перенести производство Hyundai Tuscon, Hyundai Palisade, а также Kia Sportage, недавно выпускавшиеся на калининградском “Автоторе”.



В начале сентября о закрытии завода в Санкт-Петербурге объявила Toyota. Тогда в компании заявили, что "не видят возможности для возобновления производства в России после шестимесячного простоя". А в начале октября список закрывающихся заводов пополнил петербургский “Ниссан Менуфекчуринг Рус” – предприятие и другие российские активы Nissan в 100-процентном объеме переходят подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ. Соглашение оставляет возможность выкупа активов в течение шести лет.

“Хенде Мотор Мануфактуринг Рус” работало с 2010 года, там было организовано производство автомобилей по полному циклу со штамповкой, сваркой и окраской кузовов. До кризиса с конвейера сходило по 200 тысяч машин в год.