Ще на початку березня Toyota припинила постачання автомобілів до Росії і зупинила свій петербурзький завод — за офіційними даними через порушення логістичних ланцюжків.

Тепер зроблено наступний крок: Toyota закриває завод у Санкт-Петербурзі. Офіційного повідомлення поки немає, але, за інформацією видання Коммерсант, майданчик буде законсервовано.

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Вже обговорюється продаж заводу, хоча знайти покупця за нинішніх ринкових умов буде непросто. У будь-якому разі, виробництво автомобілів Toyota тут відновлювати вже не стануть.

Окрім закриття заводу, Toyota скоротить свій московський офіс. Співробітникам заводу та представництва буде запропоновано підвищені виплати. Втім, про повне згортання роботи компанії поки мови немає, дилерська мережа продовжує роботу.

Самі ж дилери без офіційних поставок нових автомобілів ще влітку почали завозити машини іншими каналами. У деяких шоурумах вже стоять автомобілі Toyota та Lexus, привезені з Казахстану, ОАЕ та навіть Європи.

Довідка: Toyota відкрила російський завод повного циклу (зі зварюванням та фарбуванням кузовів) у грудні 2007 року, і спочатку тут випускали лише седани Camry. У 2015 році виробничу потужність підприємства було збільшено з 50 тисяч до 100 тисяч машин щорічно, а в серпні 2016-го тут розпочалося виробництво кросоверів Toyota RAV4.

Крім внутрішнього ринку автомобілі російського збирання продавалися в Казахстані та Білорусії. У 2021 році з конвеєра зійшло 80,8 тисяч машин. З березня цього року завод перебував у простої, співробітникам виплачували дві третини зарплати.