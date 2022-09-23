Еще в начале марта Toyota прекратила поставки автомобилей в россию и остановила свой петербургский завод – по официальным данным из-за нарушения логистических цепочек.

Теперь сделан следующий шаг: Toyota закрывает завод в Санкт-Петербурге. Официального сообщения пока нет, но, по информации издания Коммерсант, площадка будет законсервирована.

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Уже обсуждается продажа завода, хотя найти покупателя при нынешних рыночных условиях будет непросто. В любом случае, производство автомобилей Toyota здесь восстанавливать уже не станет.

Помимо закрытия завода, Toyota сократит свой московский офис. Сотрудникам завода и представительства будут предложены повышенные выплаты. Впрочем, о полном сворачивании работы компании пока речи нет, дилерская сеть продолжает работу.

Сами же дилеры без официальных поставок новых автомобилей еще летом начали завозить машины по другим каналам. В некоторых шоурумах уже стоят автомобили Toyota и Lexus, привезенные из Казахстана, ОАЭ и даже Европы.

Справка: Toyota открыла российский завод полного цикла (со сваркой и покраской кузовов) в декабре 2007 года, и сначала здесь выпускали лишь седаны Camry. В 2015 году производственная мощность предприятия была увеличена с 50 тысяч до 100 тысяч машин ежегодно, а в августе 2016-го здесь началось производство кроссоверов Toyota RAV4.

Помимо внутреннего рынка автомобили российской сборки продавались в Казахстане и Беларуси. В 2021 году с конвейера сошло 80,8 тысячи машин. С марта этого года завод находился в простое, сотрудникам выплачивали две трети зарплаты.