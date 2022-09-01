Toyota Motor Corp. планирует инвестировать до 730 млрд иен (5,26 млрд долларов) в производство аккумуляторов для электромобилей в Японии и США.

Компания намерена приступить к их выпуску в 2024-2026 годах, сообщает MarketWatch. "За счет этих инвестиций Toyota намерена увеличить общую мощность производства аккумуляторов в Японии и США до 40 ГВт.ч", – говорится в сообщении компании.

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Около 400 млрд иен будут инвестированы в завод в Химеддзи компании Prime Planet Energy & Solutions Co., а также японские предприятия Toyota. В США около 325 млрд иен будет вложено в Toyota Battery Manufacturing в Северной Каролине.

Как ожидают японская компания, инвестиции позволят ей “гибко удовлетворять потребности потребителей во всех странах и регионах, предлагая максимально возможное количество вариантов”.

Капитализация Toyota за последние три месяца снизилась на 4,4%, тогда как фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 2,3%.