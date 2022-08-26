Раскрыт электроседан Toyota, в разработке которого участвовали китайцы. Фотографии нового электромобиля Toyota появились в базе китайского Минпрома.

В Китае раскрыли дизайн пока не представленного электрического седана Toyota bZ3, по габаритам сильно превосходящего Corolla. По всей видимости, именно китайский рынок станет для модели дебютным, что вполне логично, поскольку в ее разработке приняла участие компания BYD, а производство организуют на мощностях совместного производства FAW-Toyota. По предварительным данным, сборка начнется уже в этом году, а продажи стартуют в начале следующего года.

Читайте также: В российских автосалонах "Ладу" продают по цене новой Toyota Camry

Известно, что в основе модели лежит "тойотовская" модульная архитектура e-TNGA, знакомая с проблемным кроссовером bZ4X. Несмотря на ожидания, седан не получил индекс bZ5, предсказываемый ему в течение года. Новинку назвали bZ3, снизив ее тем самым в иерархии моделей: седан расположится на ступень выше Corolla, при этом по расстоянию между осями электрокар превосходит даже Camry – 2,88 метра против 2,82 метра.

Из сертификационных документов следует, что Toyota bZ3 получит литий-железо-фосфтанные тяговые аккумуляторы по разработке китайской компании BYD, емкость которых не указана. BYD предоставила Toyota и собственные электромоторы на 184 и 245 лошадиных сил. Максимальная скорость bZ3 составит 160 км/ч.

Помимо кроссовера bZ4 и седана bZ3, в семейство bZ (beyond Zero – "за пределами нуля") войдут еще минимум три модели. Это компактный SUV, который по размерам близок к C-HR и ориентирован на рынки Европы и Японии, а также подкомпактный bZ Small Crossover.

О последнем известно, что он будет тратить всего 12,5 киловатт-часа на 100 километров, что сравнимо с показателем большего Volkswagen ID.3. Пятой моделью в линейке станет большой семиместный кроссовер bZ Large SUV, сравнимый по габаритам с Highlander.