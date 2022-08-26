Розкрито електроседан Toyota, у розробці якого брали участь китайці. Фотографії нового електромобіля Toyota з'явилися в базі китайського Мінпрому.

У Китаї розкрили дизайн поки що не представленого електричного седана Toyota bZ3, який за габаритами сильно перевершує Corolla. Очевидно, саме китайський ринок стане для моделі дебютним, що цілком логічно, оскільки в її розробці взяла участь компанія BYD, а виробництво організують на потужностях спільного виробництва FAW-Toyota. За попередніми даними, складання розпочнеться вже цього року, а продажі стартують на початку наступного.

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Відомо, що в основі моделі лежить “тойотівська” модульна архітектура e-TNGA, знайома з проблемним кросовером bZ4X. Попри очікування, седан не отримав індекс bZ5, який йому пророкували протягом року. Натомість новинку назвали bZ3, знизивши її тим самим в ієрархії моделей: седан розташується на щабель вище Corolla, при цьому за відстаню між осями електрокар перевершує навіть Camry - 2,88 метра проти 2,82 метра.

Із сертифікаційних документів випливає, що Toyota bZ3 отримає літій-залізо-фосфтані тягові акумулятори з розробки китайської компанії BYD, ємність яких не вказана. BYD надала Toyota та власні електромотори на 184 та 245 кінських сил. Максимальна швидкість bZ3 становитиме 160 кілометрів на годину.

Крім кросовера bZ4 і седана bZ3, до сімейства bZ (beyond Zero - "за межами нуля") увійдуть ще мінімум три моделі. Це компактний SUV, який за розмірами близький до C-HR та орієнтований на ринки Європи та Японії, а також субкомпактний bZ Small Crossover.

Про останнє відомо, що він витрачатиме всього 12,5 кіловат-години на 100 кілометрів, що можна порівняти з показником більшого Volkswagen ID.3. П'ятою моделлю в лінійці стане великий семимісний кросовер bZ Large SUV, який можна порівняти за габаритами з Highlander.