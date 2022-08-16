За автомобіль Lada Vesta SW з варіатором в московському автосалоні просять ціну, співставну з вартістю найвищої комплектації нової Toyota Camry в Україні.

Відсутність в автосалонах росії нових автомобілів світових брендів та нереальний курс рубля до твердих валют дозволив автосалонам встановлювати нереальні цінники.

Наприклад, топ-версія російського універсала з автоматичною трансмісією Lada Vesta SW один з московських автосалонів продає за 2 399 000 російських рублів. В перерахунку на долари, якщо користуватись офіційним обмінним курсом, це становить 39 000 дол. США.

За ці гроші в Україні (1,5 млн грн) можна придбати нову Toyota Camry в топ-версії.

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Якщо в росії за ці гроші хтось захоче Toyota Camry, то є можливість купити лише вживану – 3-5-річну. Знайти нову в автосалоні можна, але дилери хочуть за неї 3,7-3,8 мільйони рублів. В перерахунку на долари це буде $ 62 000.

“Спрощену” Lada Granta Classic без подушок безпеки та можливості виїжджати за кордон дилери пропонують за ціною від 773 тисячі рублів, або 12,5 тисяч доларів США.