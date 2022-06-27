Кожен бажаючий придбати нову "спрощену" Lada Granta Classic 2022 за поребриком зобов’язаний підписати додаткові угоди, одна з яких забороняє виїзд на цьому автомобілі з території Російської Федерації.

У червні почалися продажі Lada Granta Classic 2022 модельного року. Ця модель розроблена з метою забезпечити максимально можливу локалізацію автомобіля та виключаючи вплив дефіциту імпортованих компонентів.

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Охочі купити цей автомобіль мають бути готові до підписання двох додаткових угод:

Автомобіль не обладнаний системою пошуку авто ЕРА-ГЛОНАСС. Власник зобов’язаний самостійно обладнати авто цим навігаційним пристроєм, який відслідковує положення автомобіля. Обмеження з виїзду межі РФ. З екологічними нормами Євро2 не випускають нікуди на кордон, окрім Білорусі.

Про це сайту Лада.Онлайн повідомив один із представників дилерської мережі марки.

Нагадаємо, в актуальній комплектації Lada Granta Classic'22 відсутня система ABS, подушки безпеки та система ЕРА-ГЛОНАСС. В даний час “АвтоВАЗ” шукає нових постачальників деталей, які стали недоступні через санкції.