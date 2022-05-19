Кросовер ВАЗ став першою моделлю, знятою з виробництва через санкції.

Випуск Lada XRay не поновлюватимуть і модель буде ліквідована. Санкції унеможливили її виробництво. Запчастин для складання немає, а створити спрощену версію ВАЗ без імпортних ABS або подушок безпеки не вдасться.

Читайте також: Renault повністю вийшла з Росії

Справа в тому, що кросовер Lada XRay побудований на платформі Renault-Nissan B0 (як Логан та Дастер) та імпортних комплектуючих у його конструкції близько 30-40%. Так, кермо і гальмівна система повністю складаються з іноземних компонентів.

Простий приклад: останні Lada XRay дозбирали у простіших версіях без мультимедійної системи, оскільки її деталі закінчилися. Ну а після того, як Renault покинуло російський ринок, про постачання французьких деталей можна забути.

У Тольятті вважають, що замінити кросовер Lada зможе нова спрощена міська версія Ніви. Щоправда, її теж не випускають – АВТОВАЗ продовжує простоювати і постійно відкладає запуск конвеєра. Тепер це обіцяють зробити 27 травня.