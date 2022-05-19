Кроссовер ВАЗ стал первой моделью, снятой с производства из-за санкций.

Выпуск Lada XRay не будут возобновлять и модель будет ликвидирована. Санкции сделали невозможным ее производство. Запчастей для сборки нет, а создать упрощенную версию ВАЗ без импортных ABS или подушек безопасности не удастся.

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Дело в том, что кроссовер Lada XRay построен на платформе Renault-Nissan B0 (как Логан и Дастер) и импортных комплектующих в его конструкции около 30-40%. Так, руль и тормозная система полностью состоят из иностранных компонентов.

Простой пример: последние Lada XRay разбирали в более простых версиях без мультимедийной системы, поскольку ее детали закончились. Ну а после того, как Renault покинул российский рынок, о поставках французских деталей можно забыть.

В Тольятти считают, что заменить кроссовер Lada сможет новая упрощенная городская версия Нивы. Правда, ее тоже не выпускают – АВТОВАЗ продолжает простаивать и постоянно откладывает запуск конвейера. Теперь это обещают сделать 27 мая.