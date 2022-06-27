Каждый желающий приобрести новую упрощенную Lada Granta Classic 2022 за поребриком обязан подписать дополнительные соглашения, одно из которых запрещает выезд на этом автомобиле с территории Российской Федерации.

В июне начались продажи Lada Granta Classic 2022 модельного года. Эта модель разработана для обеспечения максимально возможной локализации автомобиля и исключает влияние дефицита импортируемых компонентов.

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Желающие купить этот автомобиль должны быть готовы к подписанию двух дополнительных соглашений:

Автомобиль не оборудован системой поиска авто ЭРА-ГЛОНАСС. Владелец обязан самостоятельно оборудовать автомобиль этим навигационным устройством, которое отслеживает положение автомобиля. Ограничения по выезду за пределы РФ. С экологическими нормами Евро2 не выпускают никуда на границу, кроме Беларуси.

Об этом сайту Лада.Онлайн сообщил один из представителей дилерской сети марки.

Напомним, в актуальной комплектации Lada Granta Classic'22 отсутствует система ABS, подушки безопасности и система ЭРА-ГЛОНАСС. В настоящее время АвтоВАЗ ищет новых поставщиков деталей, которые стали недоступны из-за санкций.