За автомобиль Lada Vesta SW с вариатором в московском автосалоне просят цену, соразмерную новой Toyota Camry в Украине.

Отсутствие в автосалонах россии новых автомобилей мировых брендов и нереальный курс рубля к твердым валютам позволил местным автосалонам устанавливать нереальные ценники.

К примеру, топ-версия российского универсала с автоматической трансмиссией Lada Vesta SW один из московских автосалонов продает за 2 399 000 российских рублей. В пересчете на доллары, если использовать официальный обменный курс, это составляет 39 000 дол. США.

За эти деньги в Украине (1,5 млн. грн.) можно приобрести новую Toyota Camry в топ-версии.

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Если в россии за эти деньги кто-то захочет Toyota Camry, то есть возможность купить только подержанную – 3-5-летнюю. Найти новую в автосалоне можно, но дилеры хотят за нее 3,7-3,8 миллиона рублей. В пересчете на доллары это будет $62 000.

"Упрощенную" Lada Granta Classic без подушек безопасности и возможности выезжать за границу дилеры предлагают по цене от 773 тысяч рублей, или 12,5 тысяч долларов США.