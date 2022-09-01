Toyota Motor Corp. планує інвестувати до 730 млрд ієн (5,26 млрд доларів) у виробництво акумуляторів для електромобілів у Японії та США.

Компанія має намір розпочати їх випуск у 2024-2026 роках, повідомляє MarketWatch. “За рахунок цих інвестицій Toyota має намір збільшити загальну потужність виробництва акумуляторів у Японії та США до 40 ГВт.год”, – йдеться у повідомленні компанії.

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Близько 400 млрд ієн буде інвестовано в завод у Хімеддзі компанії Prime Planet Energy & Solutions Co., а також японські підприємства Toyota. У США близько 325 млрд ієн буде вкладено в Toyota Battery Manufacturing у Північній Кароліні.

Як очікують у японській компанії, інвестиції дозволять їй “гнучко задовольняти потреби споживачів у всіх країнах та регіонах, пропонуючи максимально можливу кількість варіантів”.

Капіталізація Toyota за останні три місяці зменшилася на 4,4%, тоді як фондовий індекс Nikkei 225 додав 2,3%.