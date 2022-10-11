Японський автовиробник оцінює втрати на реалізацію такого рішення приблизно у 686 мільйонів доларів.

Рішення про остаточний вихід з російського ринку було оприлюднено 11 жовтня. За прогнозами компанії, збиток від цього становитиме близько 100 мільярдів ієн або 686 мільйонів доларів.

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Однак керівництво компанії не збирається змінювати загальний фінансовий план на рік, принаймні поки що. Усі подробиці обіцяли озвучити після детального аналізу результатів за минулі квартали цього року.

Поки що розрахунок збитків носить попередній характер, підсумкову суму в компанії зможуть озвучити лише після завершення угоди щодо передачі активів та остаточного відходу з ринку.

100 відсотків активів японського автовиробника перейдуть НАМІ, який є підвідомчою організацією Мінпромторгу. Активи включають як завод компанії в Санкт-Петербурзі, так і науково-дослідний центр і центр продажів і маркетингу в Москві.

Обслуговуванням вже реалізованих на російському ринку автомобілів та тих, що залишилися в дилерських центрах, займеться АвтоВАЗ. У компанії вже оголосили готовність повністю перехопити підтримку клієнтів Nissan. При цьому японський автовиробник за умовами угоди може протягом шести років викупити свої активи назад.