Японский автопроизводитель оценивает потери на реализацию такого решения примерно в 686 миллионов долларов.

Решение об окончательном уходе с российского рынка было обнародовано 11 октября. По прогнозам компании, ущерб от этого составит около 100 миллиардов иен или 686 миллионов долларов.

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Однако руководство компании не собирается менять общий финансовый план на год, по крайней мере, пока. Все подробности обещали озвучить после подробного анализа результатов за прошлые кварталы этого года.

Пока расчет убытков носит предварительный характер, итоговую сумму в компании смогут озвучить только после завершения соглашения по передаче активов и окончательному уходу с рынка.

100 процентов активов японского автопроизводителя перейдут НАМИ, являющегося подведомственной организацией Минпромторга. Активы включают как завод компании в Санкт-Петербурге, так и научно-исследовательский центр и центр продаж и маркетинга в Москве.

Обслуживанием уже реализуемых на российском рынке автомобилей и оставшихся в дилерских центрах займется АвтоВАЗ. У компании уже объявили готовность полностью перехватить поддержку клиентов Nissan. При этом японский автопроизводитель по условиям сделки может в течение шести лет выкупить свои активы вспять.