Nissan Micra EV ціною від 20 тисяч євро буде представлена в 2023 році, але надійде у продаж лише наступного.

Після першого тизера нового Nissan Micra (на фото вверху) знову зник з ефіру, але робота над тим, щоб дати нове життя маленькому японцю, триває. Роботи, які в основному будуть зосереджені на новій 100% електричній силовій установці, які розробляються у співпраці з Renault.

Насправді Micra матиме багато спільних елементів з новим Renault 5, настільки, що її виготовлятимуть на французькому заводі Renault ElectriCity.

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Сайт Motor1 задовго до офіційної презентації моделі у 2023 році, створив рендер, який намагається показати його зовнішність.

Новий Nissan Micra, рендер Motor1.com



Nissan може мати округлий дизайн з круглими фарами та індивідуальними формами, який суттєво відрізняється від Renault 5. Проте в основі автомобілів – платформа CMF BEV, розроблена спеціально для електричних двигунів, яка лежить в основі Clio, Captur і Nissan Juke.

За розмірами Micra залишиться в сегменті B – довжиною близько 4 метрів, шириною від 1,7 до 1,8 метрів і висотою 1,5 метри.

На цю мить інформації щодо силової установки дуже мало. Теоретично платформа дозволяла б встановити достатню кількість акумуляторів приблизно на 400 км пробігу, але ми не знаємо, чи будуть Micra EV і Renault 5 оснащені електродвигунами нового покоління. Якщо так, потужність і пробіг могли б бути вищими та одними з найцікавіших у всьому сегменті.



У будь-якому випадку, до дебюту ще багато часу. Як оголосив сам Nissan, нова Micra надійде в дилерські центри лише в 2024 році, і протягом наступних кількох місяців ми зможемо зібрати нову інформацію про її характеристики.