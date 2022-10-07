Nissan Micra EV по цене от 20 тысяч евро будет представлен в 2023 году, но поступит в продажу только в следующем.

После первого тизера Nissan Micra (на фото вверху) снова исчез из эфира, но работа над тем, чтобы дать новую жизнь маленькому японцу, продолжается. Работы в основном будут сосредоточены на новой 100% электрической силовой установке, разрабатываемой в сотрудничестве с Renault.

На самом деле у Micra будет много общих элементов с новым Renault 5, настолько, что ее будут производить на французском заводе Renault ElectriCity.

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Сайт Motor1 задолго до официальной презентации модели в 2023 году создал рендер, который пытается показать его внешность.

Новый Nissan Micra, рендер Motor1.com



Nissan может иметь округлый дизайн с круглыми фарами и индивидуальными формами, существенно отличающийся от Renault 5. Однако в основе автомобилей – платформа CMF BEV, разработанная специально для электрических двигателей, лежащая в основе Clio, Captur и Nissan Juke.

По размерам Micra останется в сегменте B – длиной около 4 метров, шириной от 1,7 до 1,8 метра и высотой 1,5 метра.

На данный момент информации о силовой установке очень мало. Теоретически платформа позволяла бы установить достаточное количество аккумуляторов примерно на 400 км пробега, но мы не знаем, будут ли Micra EV и Renault 5 оснащены электродвигателями нового поколения. Если да, мощность и пробег могли бы быть выше и одними из самых интересных во всем сегменте.



В любом случае до дебюта еще много времени. Как объявил сам Nissan, новая Micra поступит в дилерские центры только в 2024 году, и в течение следующих нескольких месяцев мы сможем собрать новую информацию о ее характеристиках.